Diyarbakır Çocuk Hastanesi’ndeki su basmaları ve çürüme kaygı verici boyutta

Yayınlanma: 29.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.08.2024 - 04:00

Yaklaşık 60 yıl önce yapılarak SSK’den Sağlık Bakanlığı’na devredilen Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi, 2008 ve 2013’te yıkım kararı çıkmasına karşın bütçe yetesizliği nedeniyle yıkımı gerçekleşmedi. 6 Şubat depremlerinin ardından hastanenin bir çok noktasında çatlaklar oluştu. Binanın depreme dayanıklılık testi yapıldı. Yapılan testlerde kolonların röntgeni çekildi. Ancak test sonuçları, kamuoyuyla da sağlık emekçileriyle de paylaşılmadı. Sağlıkçılara binanın ayrıntılı raporunun bakanlığa gönderildiği ve sonucun bakanlık tarafından açıklanacağı söylendi. Ancak, emek meslek örgütleri aylardır sonuca ilişkin yanıt alamıyor.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri (SES) İşyeri Temsilcisi Serdar Büyükdeniz, çatısında ve temelinde su basmalarının yaşandığı, birçok noktasında rutubet ve çürümenin olduğu hastanenin yıllık 1 milyondan fazla kişiye hizmet verdiğini söyledi.

‘ORTAM GÜVENLİ DEĞİL’

Büyükdeniz, “18 aydır hem yazılı hem sözlü defalarca çağrıda bulunduk, henüz yanıt alamadık. Bir an önce raporu açıklayıp, önlemler alınana dek greve, oturma eylemlerine devam edeceğiz. Hastanenin İskenderun Devlet Hastanesi gibi olmaması için çabalıyoruz. İskenderun Devlet Hastanesi de SSK’den devredilen eski ve çürük bir hastaneydi, önlem almadılar. Göz göre göre onlarca insan öldü. Hastanenin İskenderun Devlet Hastanesi gibi olmaması için çabalıyoruz” dedi.