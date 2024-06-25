Diyetisyenden su uyarısı: 'Yaz aylarında yeterli su tüketimi önemli'

Yayınlanma: 25.06.2024 - 17:12

Güncelleme: 25.06.2024 - 17:12

Diyetisyen Mehmet Çağatay Emre, yaz aylarında sağlıklı beslenme hakkında açıklamalarda bulundu.

Yaz mevsiminde ara öğünlerin ihmal edilmemesi gerektiğine dikkati çeken Dyt. Emre, “Günler uzun olacağı için gün içinde ana öğünler arasında ara öğünler yapılmalı ve sık beslenme tarzı uygulanmalıdır. Sıvı kaybının çok olduğu yaz aylarında özellikle su oranı yüksek olan salatalık, karpuz, kabak, domates gibi gıdalar tercih edilmelidir” diye konuştu.

"TUZ ORANI YÜKSEK GIDALAR SIVI KAYBINI ARTIRABİLİR"

Sıcak havalarda sıvı kaybının nasıl önleneceği hakkında bilgi veren Dyt. Emre, “Günlük tüketilen suyu oda ısısında tüketmek vücuttan sıvı atımını yavaşlatmaktadır. Soğuk tüketilen su daha hızlı vücuttan atılmaktadır. Ayrıca turşu, şalgam suyu, sucuk gibi tuz oranı yüksek gıdaların tüketimini azaltmak gerekmektedir. Kahve ve çay gibi diüretik olan içecekleri de dengeli tüketmek gerekmektedir” dedi.

"YETERLİ SU TÜKETMEK ÖNEMLİ"

Su tüketiminin öneminin altını çizen Dyt. Emre, “İnsan vücudunun temeli sudur. Vücutta gerekenden fazla sıvı kaybı gerçekleşir ve yerine konulamaz ise buna dehidrasyon denir. Sonucunda vücut ısısı korunamaz, elektrolit kayıpları olur, böbrek başta olmak üzere birçok organ hasar görür. Susuzluğun ilk bulguları geçmeyen baş ağrısı, ödem, ağız kuruluğu, kalp hızında artış, idrarın koyu hale gelmesi, kas krampları ve halsizliktir. Bunları yaşamamak için günlük yeterli su tüketmek gerekmektedir. Sağlıklı bir yetişkinde günde kilo başı 35 mililitre su alımı sağlanmalıdır. Örneğin 70 kilo olan bir birey 2,1 litre su tüketmelidir” ifadelerini kullandı.

Dyt. Emre, karpuz, kavun, kiraz, kayısı, çilek, üzüm vişne ve incir gibi yaz meyvelerinin tercih edilebilir olduğunu sözlerine ekledi.

"AŞIRI GAZLI İÇECEK TÜKETİMİ MİDE SORUNLARINA YOL AÇABİLİR"

Fazla şeker ve gazlı içecek tüketmenin bireyi olumsuz etkileyebildiğine değinen Dyt. Emre, sözlerine şöyle devam etti:

"Özellikle asit oranı yüksek gazlı içeceklerin düzenli ve fazla tüketiminde başta reflü, gastrit, ülser gibi mide sorunları yaşanabilir. Ayrıca düzenli şeker tüketiminin ise başta karaciğer yağlanması ve harabiyeti, insülin direnci ve ardından diyabet riskine yol açması muhtemeldir. Günlük alınan enerji artışına da katkısı sebebiyle obezite riskini artırmaktadır."