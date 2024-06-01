İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa’dan İstanbullulara 'su tüketimi' uyarısı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Şafak Başa, İstanbulluların yaz aylarında su tüketimi ilgili sosyal medya hesabından uyardı. Başa, ''Rahat bir yaz dönemi için suyumuzu dikkatli kullanalım” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.06.2024 - 15:12
İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa’dan İstanbullulara 'su tüketimi' uyarısı
Abone Ol google-news

 İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Şafak Başa, yaz aylarında artan su tüketimi için İstanbulluları uyardı.

Başa, sosyal medya hesabı X’ten yaptığı açıklamada, baraj doluluk oranlarının geçen yıla göre yüzde 48,44 oranında daha iyi olduğunu, ancak yinede dikkatli olunması gerektiğini belirtti. 

Şafak Başa, ''Bugün yaz mevsimine girmiş olduk. Baraj doluluk oranlarımız yüzde 79,28. Geçen yıla göre (Yüzde 48,44) daha iyi durumdayız. Ancak sıcaklıkların artmasıyla birlikte günlük su tüketimimiz çok hızlı artıyor. İstanbul genelinde dün 3 milyon 385 bin 905 metrüküp su tükettik. Meteoroloji haritasına göre kuraklık trendi devam ediyor. Rahat bir yaz dönemi için suyumuzu dikkatli kullanalım'' dedi.



İSKİ haberleri İstanbul haberleri İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi haberleri Şafak Başa haberleri

İlgili Haberler

İSKİ, İstanbul barajlarındaki doluluk oranını açıkladı

İSKİ, İstanbul barajlarındaki doluluk oranını açıkladı
Pazarlama Türkiye, “Yılın İklim ve Sürdürülebilir Odaklı Markaları”nı belirledi: 13 kategoride ödül dağıtıldı

Pazarlama Türkiye, “Yılın İklim ve Sürdürülebilir Odaklı Markaları”nı belirledi: 13 kategoride ödül dağıtıldı
İklim krizini çocuklar yenecek

İklim krizini çocuklar yenecek
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

AKP'li belediye başkan yardımcısının kardeşi alkollüyken kaza yaptı: İşlem yapan polisler gözaltına alındı

AKP'li belediye başkan yardımcısının kardeşi alkollüyken kaza yaptı: İşlem yapan polisler gözaltına alındı
Şarkıcı Hatice canlı yayında havladı! ‘Hayvanların sonuna kadar arkasındayım’

Şarkıcı Hatice canlı yayında havladı! ‘Hayvanların sonuna kadar arkasındayım’
TBMM’de ‘Berkin Elvan’ ve ‘Gezi’ tartışması… AKP’li Osman Gökçek hedef aldı: Cevabı CHP’li ve DEM’li vekillerden geldi!

TBMM’de ‘Berkin Elvan’ ve ‘Gezi’ tartışması… AKP’li Osman Gökçek hedef aldı: Cevabı CHP’li ve DEM’li vekillerden geldi!
Tarlada kilosu 15, markette 80 lira!

Tarlada kilosu 15, markette 80 lira!
Fetullah Gülen'in Pensilvanya'daki çiftliğinde sessizlik: Güvenlik görevlileri yerinde yok, otopark boş

Fetullah Gülen'in Pensilvanya'daki çiftliğinde sessizlik: Güvenlik görevlileri yerinde yok, otopark boş
Koç Holding’ten Yapı Kredi açıklaması

Koç Holding’ten Yapı Kredi açıklaması
Kadın ilçe merkezinde çıplak dolaştı!

Kadın ilçe merkezinde çıplak dolaştı!
Yarın yapılacak LGS sınavında 1 milyon aday ter dökecek

Yarın yapılacak LGS sınavında 1 milyon aday ter dökecek