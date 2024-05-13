Antalya su tüketiminde Türkiye 4.sü

Yayınlanma: 13.05.2024 - 13:47

Güncelleme: 13.05.2024 - 13:47

Verilere göre yaklaşık 2 buçuk milyon nüfuslu Antalya 2023 yılı içerisinde toplam 207.792.377 metre küp su tüketimiyle İstanbul, Ankara ve İzmir’den sonra 4. sırada yer aldı.

SU TÜKETİMİNİN BEŞTE BİRİ OTELLERİN

Şebeke suyunun Antalya’da en çok tüketildiği alansa bacasız sanayi: turizm.

2023 yılında Antalya su tüketiminin dörtte biri yani 42.372.680 m3 otellere ait. Toplam tüketimin yaklaşık 10’da biriyse işyerlerine ait.

10 MİLYONU AŞKIN ARITMA CEZASI KESİLDİ

ASAT, 2023 yılında toplam 10.792.052,73 TL ceza kesti. Kirlilik Önlem Payı tahakkuku adı verilen ceza su arıtmayla ilgili verilen ceza anlamına geliyor. Bu cezanın 8.892.785,42 TL'lik kısmı tahsil edilirken, ödeme yapmayan işletmeler için yasal takip sürüyor.

2023 yılının en yüksek cezası bir turizm konaklama işletmesine KDV dahil 742.107,79 TL olarak kesildi.

EN FAZLA SU TÜKETEN KEPEZ, EN AZ SU TÜKETEN İBRADI

Su abonesi sayısında da Türkiye’de dördüncü sırada olan Antalya’nın en fazla su tüketen ilçeleri Muratpaşa ve Kepez, çevre ilçelerdeyse Manavgat ve Alanya. En az su tüketen ilçeyse İbradı. Konut bazında su tüketimindeyse ilk sırayı Kepez, son sırada İbradı bulunuyor.