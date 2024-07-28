Diz sorunlarına dikkat! Uzmanlardan 50 yaş üstü için kritik uyarılar

Yayınlanma: 28.07.2024 - 13:18

Güncelleme: 28.07.2024 - 13:18

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Hakan Başaran, diz sorunlarının her yaşta başlayabileceğini, ancak yaş ilerledikçe kireçlenme gibi dejeneratif durumların daha yaygın ve belirgin hale geldiğini belirtti. Başaran, 50 yaş üzerindeki kişilerin yaklaşık yüzde 35’inde menisküs hasarı bulunduğunu ve birçok vakada belirti görülmediğini vurguladı.

DİZ EKLEMLERİ VE YAŞLANMA

Diz eklemleri, oturma, kalkma ve yürüme gibi günlük aktiviteleri sağlarken tüm vücudun yükünü çeker. Günümüzde yaşam tarzı, genetik faktörler ve yaralanmalar gibi etkenlerle genç yaşta bile diz sorunları ortaya çıkabiliyor. Özellikle ileri yaş, kadın cinsiyet, aşırı kilo, yüksek fiziksel aktivite gerektiren işler ve genetik yatkınlık diz sorunlarının başlıca nedenleri arasında yer alıyor.

EN SIK GÖRÜLEN DİZ PROBLEMLERİ

Prof. Dr. Başaran, diz kireçlenmesinin en sık görülen eklem bozukluklarından biri olduğunu belirtti. 60 yaş ve üzeri erkeklerin yaklaşık yüzde 10-13’ünde, kadınların ise yüzde 13-19’unda kireçlenme görülüyor. Ön çapraz bağ yaralanmaları özellikle atletlerde yaygınken, menisküs yırtıkları yaşlı yetişkinler ve sporcular arasında sıkça rastlanıyor.

ÇOCUKLAR VE GENÇLERDE DİZ SORUNLARI

Başaran, diz ağrılarının genellikle çocukluk ve ergenlik çağında spor yaralanmaları şeklinde ortaya çıktığını belirtti. 40-60 yaş arasında ise yaşa bağlı aşınma ve yıpranmanın kireçlenmeye yol açabileceğini söyledi.

DİZ SORUNLARINI ÖNLEME

Sağlıklı bir kiloyu korumak, aktif kalmak ve yaralanmalardan kaçınmak diz sorunları riskini azaltmada önemli faktörlerdir. Fiziksel aktivitelere başlamadan önce uygun şekilde ısınmamak, yeterince esnememek, yanlış ayakkabı kullanımı ve aniden fiziksel aktivite yoğunluğunu artırmak gibi hatalar diz sorunlarına yol açabilir.

DİZ PROTEZİ AMELİYATI VE YENİLİKLER

Diz protezi ameliyatlarından korkulmaması gerektiğini belirten Başaran, bu ameliyatların şiddetli diz ağrısı ve işlev bozukluğu çekenler için önemli faydalar sağladığını ifade etti. Teknolojik gelişmelerle birlikte robotik sistemlerin cerrahlara yüksek hassasiyetle planlama ve protezin doğru yerleştirilmesi konusunda yardımcı olduğunu vurguladı.

Diz protezi ameliyatındaki yenilikler, teknoloji, malzeme bilimi ve tıbbi araştırmalardaki gelişmelerle sürekli olarak ilerlemekte ve daha iyi cerrahi sonuçlar, daha kısa iyileşme süreleri ve daha uzun süreli diz protezleri vaat etmektedir.

UZMAN TAVSİYELERİ

Diz ağrısı durumunda mutlaka bir uzmana danışılması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Serdar Hakan Başaran, diz sorunlarının erken teşhis ve tedavi ile ciddi durumlara dönüşmeden kontrol altına alınabileceğini belirtti. Bireylerin, yaygın hatalardan kaçınarak dizlerini korumaları ve diz hastalıklarına yakalanma riskini azaltmaları mümkündür.