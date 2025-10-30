Doğmamış bebeklerde bile tespit edilebiliyor: İşte tüm dünyayı zehirleyen madde!

On yıllardır “sonsuz kimyasallar” olarak bilinen PFOA ve PFOS maddeleri, neredeyse tüm insanların kan dolaşımına karıştı. Bilim insanları, bu maddelerin ciddi sağlık riskleri yarattığı konusunda uyarıyor.

BİR ÇİFTÇİNİN ÇIĞLIĞIYLA BAŞLAYAN MÜCADELE

1998 yılında Batı Virginia’da yaşayan çiftçi Earl Tennant, sığırlarının toplu halde ölmesi üzerine bir çevre avukatına başvurdu. Tennant, hayvanlarının su içtiği dereyi kirleten beyaz, köpüklü bir madde olduğunu fark etmişti. Araştırmalar ilerledikçe, bu kirliliğin yalnızca çiftliğini değil, 70.000 kişinin içme suyunu da zehirlediği ortaya çıktı.

Elde edilen bulgular, PFOA (perflorooktanoik asit) adlı bir kimyasalın sızdığını gösterdi. Bu madde, Teflon kaplamalardan leke tutmayan kumaşlara, yangın söndürme köpüklerinden su geçirmez ürünlere kadar geniş bir yelpazede kullanılıyordu.

KÂR UĞRUNA GİZLENEN GERÇEKLER

Belgeler, bu kimyasalları üreten büyük şirketlerin, PFOA’nın toksik etkilerini onlarca yıldır bildiklerini ortaya koydu. Laboratuvar hayvanlarında ve üretim tesislerinde çalışan kişilerde kanser, doğum kusurları ve organ hasarı gibi etkiler gözlemlenmişti.

Buna rağmen, şirketler bu bilgileri kamuoyundan ve düzenleyici kurumlardan gizlemeyi tercih etti.

“SONSUZA KADAR KİMYASALLAR”

PFOA ve benzeri bileşikler, çevrede ve insan vücudunda yüzyıllarca kalabilen maddeler olarak tanımlanıyor. Bilim insanları, bu kalıcılık nedeniyle onlara “sonsuz kimyasallar” adını veriyor.



Yapılan çalışmalar, bu maddelerin böbrek ve testis kanseri, tiroid hastalıkları, ülseratif kolit ve gebeliğe bağlı hipertansiyon gibi ciddi rahatsızlıklarla bağlantılı olduğunu doğruladı.

Son yıllarda yapılan araştırmalar, bu kimyasalların bağışıklık sistemini zayıflattığı ve hatta aşıların etkinliğini azaltabileceği yönünde endişeleri artırdı.

KÜRESEL BİR KRİZ: HEPİMİZİN KANINDA

Uzmanlara göre, PFOA ve PFOS bugün neredeyse her insanın kanında tespit edilebiliyor. Bu durum, yalnızca yerel bir çevre sorunu değil, küresel ölçekte bir halk sağlığı krizi anlamına geliyor.

Pandemi sonrasında dünya virüslere karşı mücadeleye odaklanmışken, bilim insanları insanlığı sessizce tehdit eden bu zehirlenmeye dikkat çekiyor.

Çevre hukukçuları, bu kimyasalların üretiminden milyarlarca dolar kazanan şirketlerin, bilerek halk sağlığını tehlikeye attıklarını vurguluyor.

Ancak kamuoyunun sorduğu sorular hâlâ yanıt bulmuş değil:

“Neden bu konu hâlâ dünya çapında gündem değil? Ve bu şirketler neden sorumlu tutulmuyor?”

SESSİZ KIYAMET

Bilim insanları, PFOA kirliliğini “sessiz bir kıyamet” olarak nitelendiriyor. Çünkü bu kimyasallar artık yalnızca çevremizde değil, damarlarımızda dolaşıyor.

Bir zamanlar modern yaşamın kolaylığı olarak görülen Teflon ve benzeri ürünler, şimdi insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük çevresel ve sağlık tehditlerinden biri olarak kabul ediliyor.



KAYNAK: GUARDIAN