Doğru yastık nasıl seçilir? Uyku pozisyonuna göre altın kurallar

Uyku kalitesini etkileyen en önemli unsurlardan biri olan yastık, yanlış seçildiğinde yalnızca uykuyu değil, omurga sağlığını da olumsuz etkileyebiliyor. Doç. Dr. Çiğdem Çınar, uygun olmayan yastık kullanımının uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çekerek önemli uyarılarda bulundu.

YANLIŞ YASTIK KULLANIMI BOYUN FITIĞINA YOL AÇABİLİR

Yanlış yastık seçiminin omurga sağlığı üzerinde büyük etkisi olduğunu belirten Doç. Dr. Çınar, "Doğru yastık seçilmediğinde zamanla boyun düzleşmesi, sinir sıkışmaları ve hatta boyun fıtığı oluşabilir" dedi. Yastığın sadece başı değil, boyun ve omurgayı da desteklemesi gerektiğine vurgu yapan Çınar, yetersiz destek sağlayan yastıkların sabahları ağrılı ve yorgun uyanmalara neden olduğunu söyledi.

BU BELİRTİLER VARSA YASTIĞINIZI DEĞİŞTİRİN

Çınar, sabah boyun ve ense ağrısıyla uyanan, gün içinde baş ağrısı veya migren yaşayan, horlayan, ağzı açık uyuyan ya da denge problemi çeken kişilerin yastıklarını gözden geçirmesi gerektiğini söyledi. Bu belirtiler, yastığın vücuda uygun olmadığını gösterebilir.

UZUN VADEDE CİDDİ HASTALIKLAR OLUŞABİLİR

Yanlış yastık seçiminin sadece geçici değil, kalıcı sağlık sorunlarına da yol açabileceğini belirten Doç. Dr. Çınar, bu sorunların başında boyun fıtığı, kas spazmları, postür bozuklukları, kronik baş ağrıları, uyku apnesi, horlama ve sinir sıkışmalarına bağlı kol ağrısı ve uyuşmaların geldiğini ifade etti.

UYKU POZİSYONUNA GÖRE YASTIK SEÇİN

Doç. Dr. Çınar, yastık seçiminin kişisel uyku pozisyonuna uygun olması gerektiğini belirterek şu önerilerde bulundu:

Yan yatanlar: Omuz genişliğini destekleyecek, yüksek ve sert yastıklar

Sırtüstü uyuyanlar: Orta kalınlıkta, boyun destekli ergonomik yastıklar

Yüzüstü uyuyanlar: İnce ve yumuşak yastıklar (tercih edilmemeli)

Ayrıca alerjik bünyeye sahip kişiler için hipoalerjenik ve yıkanabilir yastıkların tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

YASTIĞINIZI 2-3 YILDA BİR DEĞİŞTİRİN

Yastıkların ortalama 2-3 yılda bir değiştirilmesi gerektiğini belirten Çınar, bu sürenin sonunda yastıkların formunun bozulduğunu, bakteri ve toz akarlarının biriktiğini söyledi. Bu durumun hem sağlık hem de uyku kalitesi açısından tehdit oluşturduğunu ifade etti.

"YASTIĞINIZ SİZİ HASTA ETMESİN"

Doç. Dr. Çınar, “Uyku, vücudun kendini onardığı en önemli süreçtir. Bu süreci doğru yastıkla desteklemek, yaşam kalitesini belirleyen temel unsurlardan biridir” dedi. Pek çok kişinin yumuşak yastıkların konforlu olduğunu düşündüğünü, ancak yumuşaklığın her zaman destek anlamına gelmediğini belirten Çınar, yastık seçiminin rahatlıktan çok doğru desteği sağlaması gerektiğini vurguladı.