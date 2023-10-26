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Doktor açığına yapay zeka çözümü

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen 12. Kalkınma Planı’nda 2022’de 2.29 olan bölgeler arası hekim dağılımındaki kat sayıyı ifade eden hekim sayısının dengeli dağılım oranının, 2023’te 2.38’e çıktığı görüldü. Bakanlığın yeni kalkınma planında hekim açığı sorununu çözmeye yönelik somut planlar yerine, “yapay zekâ ve dijital sağlığa ilişkin planlara” geniş yer verilmesi dikkat çekti.

Merve Kılıç
Yayınlanma: 26.10.2023 - 03:00
Doktor açığına yapay zeka çözümü
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 Yapay zekânın ihtiyaç duyduğu algoritmalar ve veri havuzu için Türkiye sağlık sisteminin, Dünya Bankası ile birlikte hazırlandığı ve yapay zekâ çalışmaları için Türkiye’nin “cennet gibi” görüldüğünü ifade eden uzmanlar, “Veri-veri güvenliği gibi adımlar, yapay zekâ için Türkiye’yi deney sahasına dönüştürmeye yönelik. Bakanlığın yapay zekâ adımı ülkeyi felakete götürebilir. Kişiselleştirilmiş tıp toplumsal felakettir” tepkisini verdi.

‘VERİLER SATILACAK MI?’

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası İşyeri Temsilcisi Kubilay Yalçınkaya, “Kalkınma planına göre hekim göçünü kabul etmiş bir bakanlık, hekim açığını yapay zekâyla çözecek. E-nabız verilerinin satıldığına ilişkin daha önce medyaya yansıyan haberler oldu” ifadelerini kullandı. Yalçınkaya, bakanlığa “Verilerimi satmaktan mı bahsediyorsunuz? Bu altyapı konusu yasallaştırılsa bile hukuki bir karşılığı var mı” sorusunu sordu.


Doktor Yapay zeka Kubilay Yalçınkaya Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası

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