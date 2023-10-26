Doktor açığına yapay zeka çözümü

Yayınlanma: 26.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 26.10.2023 - 07:46

Yapay zekânın ihtiyaç duyduğu algoritmalar ve veri havuzu için Türkiye sağlık sisteminin, Dünya Bankası ile birlikte hazırlandığı ve yapay zekâ çalışmaları için Türkiye’nin “cennet gibi” görüldüğünü ifade eden uzmanlar, “Veri-veri güvenliği gibi adımlar, yapay zekâ için Türkiye’yi deney sahasına dönüştürmeye yönelik. Bakanlığın yapay zekâ adımı ülkeyi felakete götürebilir. Kişiselleştirilmiş tıp toplumsal felakettir” tepkisini verdi.

‘VERİLER SATILACAK MI?’

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası İşyeri Temsilcisi Kubilay Yalçınkaya, “Kalkınma planına göre hekim göçünü kabul etmiş bir bakanlık, hekim açığını yapay zekâyla çözecek. E-nabız verilerinin satıldığına ilişkin daha önce medyaya yansıyan haberler oldu” ifadelerini kullandı. Yalçınkaya, bakanlığa “Verilerimi satmaktan mı bahsediyorsunuz? Bu altyapı konusu yasallaştırılsa bile hukuki bir karşılığı var mı” sorusunu sordu.