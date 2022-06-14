Doktorlar 'Biz de ilk kez karşılaşıyoruz' dedi: Safra kesesinden yüzlerce taş çıktı

14 Haziran 2022 Salı, 11:30

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde yaşayan Ayşe Durmaz, şiddetli karın ağrısı şikayeti başlayınca kızının yaşadığı Bursa’ya geldi. Gemlik Devlet Hastanesi’nde tetkikler yaptıran Durmaz’ın, safra kesesinde taş olduğu tespit edildi.

Laparoskopik yöntemle ameliyata alınan Durmaz’ın safra kesesinden 1284 adet taş çıkarıldı. Durmaz’ın ameliyatını yapan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ahmet Karakaya, “Hastamız, polikliniğimize karın ağrısı, bulantı, kusma şikâyetleriyle geldi. Hastaya ultrason çektik. Ultrasonda safra kesesinde çok sayıda taş tespit ettik. Daha sonra hastayla görüşüp, ameliyata karar verdik. Ameliyatı da laparoskopik dediğimiz kapalı yöntemle gerçekleştirdik. Operasyon sonrası safra kesesini açtığımızda 1284 tane taş gördük. Bu çok nadir görülen bir vakadaydı ve biz de ilk kez karşılaşıyoruz: Operasyon çok başarılı geçti, bir gün sonra da hastamızı taburcu ettik” dedi.

Safra taşlarının bazı durumlarda safra kesesini tıkayıp, sarılığa sebep olduğunu kaydeden Op. Dr. Karakaya, erken tedavi ile hastanın sağlığına kavuşabileceğini vurguladı.

Rahatsızlığının 3 ay önce başladığını belirten Ayşe Durmaz, “Doktorumuzdan çok memnum oldum. Şimdi iyiyim, hiçbir şikayetim yok” ifadelerini kullandı. Son muayenesi yapılan Durmaz, hastaneden taburcu edildi.