Ankara Mamak’ta doktor ve ekipman bulunmadığı için ameliyat yapılmıyor iddiası

27 Mayıs 2022 Cuma, 04:00

Ağır çalışma şartları ve özlük haklarının iyileştirilmemesi nedeniyle doktorlar kamudaki görevlerinden istifa ediyor. İstifalar nedeniyle devlet hastanelerindeki bazı bölümlerde doktor kalmadı.

Yurttaşlar büyük şehirlerde bile sağlık hizmetlerine ulaşmada zorluk yaşamaya başladı. Ankara Mamak Devlet Hastanesi’nde de yeterli doktor ve sağlık ekipmanı bulunmadığı için birçok ameliyatın yapılamadığı belirtiliyor. Dört aydır safrakesesi ameliyatı olmayı bekleyen Dönüş Okuyucu’nun durumu giderek ağırlaşıyor. Okuyucu’nun eşi Osman Okuyucu, “Hastanede iki genel cerrahi doktoru vardı, biri istifa etti. İki başhekim istifa etti. Doktor yok, malzeme yok. Avrupa’dan hasta getirtiyorsunuz, gösteriş yapıyorsunuz. Bizi ölüme terk ediyorsunuz. Hekim mi bitti Türkiye Cumhuriyeti’nde” diye konuştu.

"SIRANIZI BEKLEYİN"

Okuyucu, “Eşim dört ay önce rahatsızlandı. Mamak Devlet Hastanesi’ne götürdük. Safrakesesinde çamurlaşma olduğunu, karaciğere zarar verdiğini söylediler. Bayramdan sonra gün verdiler. Bayram bitti kimse aramadı. CİMER’i aradım. ‘Burası ikinci sınıf bir devlet hastanesi, iki tane başhekim, bir genel cerrahi doktoru istifa etti. Ya başka bir hastaneye götürün ya da sıranızı bekleyin’ dediler. AKP Genel Merkezi’ni aradım suratıma telefonu kapattılar” dedi. Okuyucu, Mamak Devlet Hastanesi’nde kendileri gibi ameliyat sırası bekleyen birçok hasta olduğuna dikkat çekerek “Bu hastanedeki bütün hastalar mağdur. Bizim gibi 4-5 aydır ameliyat sırası bekleyen hastalar var” dedi.