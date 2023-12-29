Suudi Arabistan’da 'Atatürk' ve 'Cumhuriyet' krizi: Cumhuriyet yazarları iptal edilen Fenerbahçe-Gatalatasaray Süper Kupa maçını yorumladı

Yayınlanma: 29.12.2023 - 21:22

Güncelleme: 29.12.2023 - 22:06

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde oynanacak olan Süper Kupa maçı Suudi yetkililerin Atatürk pankartı ve Atatürk tshirtüne izin vermemesi sonrası krize dönüştü.

Kulüp yetkililerin gerçekleştirdiği toplantı sonrası maç iptal edildi.

Cumhuriyet yazarları yaşanan süreci şöyle değerlendirdi:

ZÜLAL KALKANDELEN

"Bin yıl da geçse yobazlığa karşı Atatürk daima kazanacak. Ortaçağ artığı Suudi Arabistan, Türkiye’nin kurucu liderine büyük bir saygısızlık yapmıştır. Onca uyarıya karşın Cumhuriyet’in 100. yılında bu rezalete yol açan TFF yönetimi istifa etmelidir."

SİNAN MEYDAN

"Atatürk Etkisi, zaman mekan tanımaz!

Atatürk,“Görevim bitmemiştir, bitmeyecektir,ben toprak olduktan sonra da devam edecektir"demişti. (Atatürk'ün Bütün Eserleri, C.18, s.94)

Fikirleri çoktan ölmüş liderler çağında Mustafa Kemal Atatürk, ölümünden 85 yıl sonra ölümsüz fikirleriyle yaşamaya ve görev yapmaya devam ediyor.

Atatürk, ölümünden 85 yıl sonra bugün hala emperyalizmin ve yerli, yabancı işbirlikçilerinin kabusu olmaya devam ediyor."

IŞIK KANSU

"Atatürk sevgisinin, ulusal onurun, bağımsızlık duygusunun yitirilemeyeceği bir kez daha kanıtlandı. Saray’ın Suudiperverliği, Suudi muhipliğine yönelik buyrukçu dayatması yerle bir olmuştur…"

MUSTAFA BALBAY

"Fenerbahçe ve Galatasaray’ın mayasında Kurtuluş Savaşı var. İki takım da “büyüklüğünü” gösterdi. Atatürk’ün ölümsüzlüğü işte bu! Mustafa Kemal, karanlığına, yobazlığa, cehalete karşı sönmeyen bir ışık olmaya devam ediyor."

MEHMET ALİ GÜLLER

"Körfez ülkelerine bankalarını, limanlarını sat, Katar'a Dünya Kupası'nda kolluk hizmeti vermesi için 2500 polisini gönder, FB-GS kupa maçını S. Arabistan'da oynat, Riyad seninle Atatürk ve İstiklal Marşı pazarlığı yapsın...

Sonra "Türkiye yüzyılı" propagandası yap...

Onur kırıcı.

Bu gecenin dört kaybedeni: Erdoğan, Büyükekşi, Koç, Özbek.

Çünkü... Koç ve Özbek de saray baskısı karşısında dik duramayıp, takımlarının final maçının Suudi Arabistan'da yapılmasını kabul ettikleri için baştan büyük hata yaptılar ve sonucunda kaybettiler. İkinci direniş birinci teslimiyeti örtmez."

ALİ SİRMEN

"Bu olay, Türkiye'de iktidarın ülkeyi yönetme açısından her alanda iflas ettiğinin bir göstergesidir.

Türkiye'de ne olursa olsun, hangi alanda en ufak bir sorun çıkarsa çıksın, bu hemen rejim bunalımına ve devlet krizine yol açmaktadır.

Ülkenin bekası bakımından bundan daha vahim bir sorun bulunmamaktadır.

Yerel seçim sonuçlarına bakmayın. Hangi alanda olursa olsun bu iktidar tarafından yönetilmesi imkanı ortadan kalkmıştır.

Türkiye'nin en büyük sorunu budur."

MİYASE İLKNUR

"Teşekkürler AKP güdümlü TFF, teşekkürler selefi Suud krallığı Atatürk’ün Türk milleti nin kırmızı çizgisi olduğunu dünyaya bir kez daha ilan etmesine vesile olduğunuz için."

JALE ÖZGENTÜRK

"Cumhuriyetin iki büyük takımı Cumhuriyete, Cumhuriyetin kurucusuna ve elbette Türk futboluna sahip çıktı. Anayasayı hiçe sayanlara, tarikatlara kucak açanlara, ulusal onurumuzu Arabistan’da satışa çıkaranlara en büyük dersi verdi! Bu dersin yankısı büyük olacak!"

BARIŞ PEHLİVAN

"Hiç olmamamız gereken bir yerde onurumuzun çiğnenmesine bu toprakların çocukları izin vermedi.

Zaten tanık olmamamız gereken bir buluşmaya, geç de olsa katılmadık.

Parayla satın alınmayacaklar vardır, Atatürk onlar arasında öncüdür. Bu bir kez daha kanıtlandı."

ERDAL ATABEK

"Atatürk'ün adı yetti. Suudi Arabistan'ın temsil ettiği herşey, kralllık, laiklik karşıtı şeriat devleti ve yaptıkları her türlü zulüm Atatürk'ün adıyla yerle bir oldu.

Bütün dünyaya ders olsun."

HÜSEYİN YILDIZ

"Süper kupanın, Cumhuriyet'in 100. yılında özel bir anlamı vardı. Bu maçta, Cumhuriyetimizin kurucusunun anılması kadar doğal bir şey olamaz. Bu durumu, Suudilerin kendi dogmatik bakış açılarıyla engellemeleri, evrensel hukuka da, spor ahlakına da aykırıdır. Demek ki, Atatürk düşmanlığı onların içinderir.

İktidarın da kulüpleri "Çıkın oynayın" yönünde etkilemeleri de büyük bir gaflettir."

EMRE KONGAR

"Galatasaray ve Fenerbahçe sporcuları ve kulüpleri, Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği türde çevik, zeki, demokrat ve laik kişiler olduklarını tarih önünde kanıtladılar."

MURAT AĞIREL

"Fenerbahçe ve Galatasaray sadece bir futbol takımı değildir.

İki takımın mayasında da tam bağımsızlık, Cumhuriyet ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk vardır.

Ezeli rekabet söz konusu Atatürk ve Cumhuriyet olunca omuz omuza ebedi dostluğa döner.

Atatürk’ü pazarlık konusu yapan federasyon yönetimi de derhal istifa etmelidir."

ATAOL BEHRAMOĞLU

"Her iki takımı da yürekten kutluyorum. Candan sevgiyle kucaklıyorum. Bu Cumhuriyet'in bir zaferidir."

MİNE KIRIKKANAT

"Son toplamda daima gönülden sevgiyi hak eden kazanacaktır. Bu topraklara adını kazımayı bir kişi hak etmiştir, o da Atatürk’tür ve onu sevenler kazanmıştır."