Döviz kuru ilaç fiyatlarını vurdu: Bir doz HPV aşısı 2 bin 500 TL'ye ulaştı

Yayınlanma: 26.07.2023 - 12:11

Güncelleme: 26.07.2023 - 12:11

İlaç fiyatlandırmasında kullanılan euro kuru yüzde 30,5 oranında artırıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ücretsiz uygulayacaklarını söyledikleri ancak hala ücretli olan ve üç doz uygulanması gereken HPV aşısının tek dozu açıklanan zamla birlikte 2 bin 575 oldu. Rahim ağzı kanserinden ve cinsel yolla bulaşan birçok hastalıktan koruyan aşının üç dozu ise böylece 7 bin 725 TL'ye yükselmiş oldu.

HPV aşılarının ücretsiz olması için kampanya yürüten eczacı Cem Kılınç, HPV aşılarıyla ilgili son durumu Cumhuriyet'e değerlendirdi. Kılınç, aşının ücretsiz olması için kampanya başlattıkları dönemde aşının tek dozunun 695 TL olduğunu belirtti.

Kılınç, “İnsanlar bu parayı nasıl ödeyecek diye düşünürken şimdi tek doz 2 bin 575 TL oldu. Hem erkek hem de kız çocukları erken yaşta bir aşı olacaklar ve sonra rahim ağzı kanseri başta olmak üzere birçok kansere karşı koruyuculuk sağlayacaklar. Bu aşı 100'ün üzerinde ülkede ücretsiz. Sağlık Bakanı söz verdiği halde hala uygulanmadı. Bakanı sözünün eri olmaya davet ediyoruz. Kendi imkânlarıyla aşı olanların ücret iadesi için SGK’ye dava açtıklarını anımsatan Kılınç “Birçok davayı kazandılar. Hukuk önünde de aşıların ücretsiz olması gerektiğini teyit ettirdik. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2030 yılın kadar rahim ağzı kanserini bitirme hedefi var. Halkın sağlığını korumakla hükümlü olan Sağlık Bakanı tarafından bu durum tekrar değerlendirilmeli” dedi.