Mahkemeden 'HPV aşısı' kararı

Yayınlanma: 26.05.2023 - 14:55

Güncelleme: 26.05.2023 - 14:55

Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük, yazılı bir açıklama yaparak, hukuki destek verdikleri kadın üyelerinin HPV aşısının ücretini ödemeyen SGK aleyhine Ankara İş Mahkemesi’nde açtığı davayı kazandığını duyurdu.

Rahim ağzı kanserinin dünyada kadınlarda en sık görülen üçüncü kanser türü olduğunu belirten Mengücük, HPV aşısı olup SGK’dan ücretini alamayan tüm kadın üyeleri için hukuki destek sağlayacaklarını bildirdi.

"SGK'DAN ÜCRETİNİ ALAMAYAN TÜM ÜYELER İÇİN HUKUKİ DESTEK SAĞLANACAK"

Mengücük, açıklamasında şunları kaydetti:

"HPV taraması ücretsiz, HPV aşısı ücretsiz değil. Şimdiye kadar HPV aşısı olup SGK’dan ücretini alamayan tüm üyelerimiz için avukatlarımız gereken hukuki desteği sağlayacaktır.

Hastalığı yüzde 100 engelleyen bir aşı olan HPV aşısının ücretli olarak yapılmak zorunda olmasını kabul etmiyoruz. Bu amaçla kadın üyemizin yaptırdığı HPV aşısının SGK tarafından ödenmemesi nedeniyle dava açtık. Mahkeme SGK'nın HPV aşı ücretinin başvuru tarihinden itibaren yasal faiziyle ödenmesine kesin karar olarak hükmetti.

Sonuç olarak HPV taramalarının önemli ve değerli olduğunu ancak yeterli olmadığını, aşı ile engellemek mümkün iken ulusal aşı programında ücretsiz olarak yer alması gerektiğini, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın geçen Kasım ayında ücretsiz olacak diye müjde verdiğini fakat hala ücretle yaptırılabildiğini hatırlatmak istiyoruz.

Dünya Sağlık Örgütü’nün önerisi dikkate alınıp, Ulusal Aşı Takvimi’ne uygun ve gerekli şekilde eklenip, HPV enfeksiyonunun erken yaşlardan itibaren engellenerek bulaşıcı ve kansere neden olmasının engellenmesini istiyoruz."