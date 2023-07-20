Fahrettin Koca, 'HPV aşısı ücretsiz olacak' demişti: Aşıdan haber yok!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın HPV aşısının ücretsiz olacağı açıklamasına karşın somut adım atılmış değil. Cumhuriyet’e konuşan Dr. Saffet Ercan, “Aşılama programı başlamadı. Kendi imkânlarıyla aşı olanlar ücret iadesi için SGK’ye dava açanlar var. Davalarla ilgili düzenleme bekliyoruz” dedi.

Dilan Ayırkan
Yayınlanma: 20.07.2023 - 03:00
Fahrettin Koca, 'HPV aşısı ücretsiz olacak' demişti: Aşıdan haber yok!
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın rahim ağzı kanserinin önlenmesinde etkili olan HPV aşısının ücretsiz olacağına ilişkin geçen kasımda yaptığı açıklamaya karşın uygulama başlatılmış değil.

Başta rahim ağzı kanseri olmak üzere cinsel yolla bulaşan birçok hastalığa karşı koruma sağlayan aşıyı olmak isteyenler ücret ödemek zorunda kalıyor. Üç doz olunması gereken aşının tek doz fiyatı artan döviz kuru nedeniyle yaklaşık 2 bin TL’ye kadar yükseldi. 

(Saffet Ercan)

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi aile hekimi Dr. Saffet Ercan, “Aşılama programı başlamadı. Kendi imkânlarıyla aşı olanlar ücret iadesi için SGK’ye dava açanlar var. Davalarla ilgili düzenleme bekliyoruz” dedi.

Türkiye’nin ulusal aşılama programında HPV, rota virüsü ve menenjit  aşılarının bulunmadığına vurgu yapan Ercan, “Gelişmiş ülkelerin aşılama programında bulunan bu aşılar mutlaka programa dahil edilmeli” ifadelerini kullandı. 


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