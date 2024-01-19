Dr. Başoğlu: HPV aşısı ile hastalığın önüne geçmek mümkün

Yayınlanma: 19.01.2024 - 11:57

Güncelleme: 19.01.2024 - 11:57

Eve yaşlı bakımından diyete, ağız ve diş taramasından fizyoterapiye sağlık alanında pek çok hizmet veren Bornova Belediyesi, rahim ağzı kanserini önlemede HPV aşısı konusunda yurttaşları bilinçlendirmek için seminer ve fotoğraf sergisi düzenledi. Dr. Mürşide Tuncel Başoğlu yoğun ilgi gören etkinlikte zamanında yapılacak aşı ile bu hastalıktan korunmanın mümkün olduğunu ve erken teşhisin önemini anlattı

1-31 Ocak Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Ayı nedeniyle Bornova Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen seminere katılan Dr. Mürşide Tuncel Başoğlu, kadınlara Rahim ağzı kanserini önlemede HPV aşısının gerekliliğini anlattı. Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi Çok Amaçlı Salonu’nda gerçekleşen seminerde rahim ağzı kanserinin önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu belirten Başoğlu, aşının ve erken teşhisin önemine dikkat çekti.

“MUTLAKA AŞI YAPTIRIN”

Rahim ağzı kanserinin belirtilerini anlatan Dr. Mürşide Tuncel Başoğlu, “HPV aşısı ile bu hastalığın önüne geçmek mümkün. HPV aşısı çocuklarda 11-12 yaşından itibaren yapılabilir. 0 ve 6. ay olmak üzere 2 doz aşı çocuklarda yeterli olmaktadır. 15 yaşın üstündeki çocuklarda ve erişkinlerde 0,2 ve 6.ay olmak üzere 3 doz önerilmektedir. Aşının tekrarlanmasına gerek yoktur. Ömür boyu koruyuculuğu bulunan bu aşı mutlaka yaptırılmalı” dedi.

ERKEN TANIYLA TEDAVİ MÜMKÜN



Rahim ağzı kanserinin erken tanı ile tamamen tedavi edilebileceğini ifade eden Başoğlu, “Hiçbir tedavi almayan hastalarda hastalığın ileri evre kansere dönüşmesi yıllar içinde olur. Erken evrelerde rahmin alınmasına gerek olmayıp LEEP, konizasyon adı verilen basit cerrahi işlemlerle rahim ağzı kısmen çıkarılarak tam iyileşme sağlanabilir” diye konuştu.

Dünya genelinde her yüz kadından dördünün rahim ağzı kanserine yakalandığını söyleyen bu hastalıkta ölüm oranlarının gelişmişlik düzeyi düşük ülkelerde yüksek olduğunu belirtti.