Uyuz vakaları yüze 40 oranında arttı: Uyuzdan nasıl korunulur?

Yayınlanma: 23.10.2023 - 13:55

Güncelleme: 23.10.2023 - 15:14

Uzmanlar uyuz vakalarının son günlerde artış gösterdiğini açıklarken halk sağlığı uzmanı Dr. Tayyar Şaşmaz hastalıktan korunma yöntemlerini Cumhuriyet TV’ye anlattı.

Uyuzun bulaşıcı bir hastalık olduğunun altını çizen Şaşmaz, “Geçmiş aylarda Türkiye’de yaşanan büyük depremin yarattığı bir hareketlilik oldu. Ülkemizde bu hareketliliğin neden olduğu kalabalık yaşam koşulları olabildi” diyerek vakalarda görülen artışın nedenlerini dile getirdi.

“GECELERİ ATRAN KAŞINTI, EN BELİRGİN ÖZELLİK”

Uyuz hastalığının insan vücunda görülen belirtilerini açıklayan Şaşmaz, “Bulaşıcı hastalık etkeni insanın cildine yerleşir ve özellikle geceleri artan kaşıntı en tipik özelliğidir. Parmak aralarında, elimizin bilek tarafında, kasık ve kalça bölgesinde kaşıntı yaratabilir. Orada kuru kırmızı lezyonlar oluşturabilir” dedi.

“YÜZDE 40’LIK ARTIŞ VAR”

Riskli yerler konusunda uyarılarda bulunan Şaşmaz, “Kliniklere gelen vaka sayılarında geçmiş yıllara göre yüzde 30-40’lık bir artış var. Kış aylarında vakalar artabilir. Kış ayları, insanların daha fazla kapalı alanlarda kaldığı, daha fazla temas içinde olduğu yerlerdir. Özellikle okullar, çalışma yerleri, kamplar, toplu yemek yenen ve kalınan yerler bunun için en riskli yerlerdir” ifadelerini kullandı.

“BELİRTİLER 2-6 HAFTA İÇİNDE ORTAYA ÇIKAR”

Şaşmaz, hastalığın belirtilerinin 2-6 hafta içinde ortaya çıktığını ifade ederek hastalıktan korunma yöntemlerini şöyle sıraladı: