DSÖ Avrupa Direktörü Kluge: 'Yeni bir varyant görülmezse salgın yakın zamanda bitebilir'
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, Covid-19'un yeni bir varyantı ortaya çıkmazsa salgının yakında bitebileceğini söyledi.
İzlanda'da yayın yapan RUV Televizyonuna konuşan DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'un "Covid-19 salgınında bitiş çizgisinin görüldüğüne" dair açıklamalarını değerlendirdi.
Ghebreyesus'un açıklamalarına katıldığını belirten Kluge, "Yeni bir varyant görülmezse salgın yakın zamanda bitebilir. Bu konuda umutlu olmalıyız" dedi.
Kluge, yaklaşan kış öncesi herkese yeni bir güçlendirici doz Covid-19 aşısı yapması tavsiyesinde bulunarak, "Yeni varyantları çabucak tanımlayabilmek için güçlü bir takip de önemli" diye konuştu.
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, 14 Eylül'deki açıklamasında, "Salgını bitirmek için hiç bu kadar iyi bir durumda olmamıştık. Sonu görüyoruz fakat orada değiliz" ifadelerini kullanmıştı.
Covid-19 ile mücadelede bitiş çizgisine gelindiği görüşünü savunan Ghebreyesus, "Bu durumda yapacağımız en kötü şey durmaktır. Daha hızlı koşmalı ve bitiş çizgisini geçmeliyiz. Bu fırsatı şimdi değerlendirmezsek daha fazla varyant, ölüm ve belirsizlik risklerine yol açarız" diye konuşmuştu.
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