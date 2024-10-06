Dünyada her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor

Yayınlanma: 06.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 06.10.2024 - 04:00

Türkiye’de ve dünyada kadınlarda en sık görülen ve aynı zamanda en sık ölüme neden olan meme kanseri, meme dokusunda yer alan hücrelerin kontrolsüz çoğalması ile ortaya çıkıyor. Dünyada her sekiz kadından biri ise meme kanserine yakalanıyor. Türkiye’de ise her yıl 27 bin kadına meme kanseri teşhisi konuluyor.

ELLE MUAYENE EDİN

Her yıl ekim ayında düzenlenen “Meme Kanseri Farkındalık Ayı”nda ise dünya çapında milyonlarca kadını etkileyen hastalığın taranması ve önlenmesi için etkinlikler düzenleniyor.

Gelişen teknoloji ve tarama yöntemleriyle daha erken evrede tanı konulabiliyor. Erken teşhis edilen kanserlerin tedavilerinin daha başarılı olduğu ve hastanın yaşam kalitesinin arttığı biliniyor. Uzmanlar, 20 yaşından sonra her kadının, oluşabilecek değişikliği fark edebilmesi için elle kendi meme kontrolünü yapmasının önemine vurgu yapıyor. 40 yaşından sonra ise her iki yılda bir mamografi çektirmesi öneriliyor.

Ücretsiz tarama Türk Kanser Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Duruman, “Dernek olarak Türkiye çapında ücretsiz kanser taramaları yapıyoruz. Aynı zamanda da en yakın sağlık kuruluşunda hizmete ulaşmak için aracılık yapıyoruz. Kanser hastalığı artık kronik hastalık haline dönüştü. Bu nedenle erken teşhisin öneminin altını çizmek gerek. Kanserden korkmayın geç kalmaktan korkun” ifadelerini kullandı.

‘MUCİZE EVİ’ PROJESİ

Anadoludaki küçük yerleşim yerinden büyük şehirlere tedavi için gelen kadınların imkânsızlıklar nedeniyle zorlandığını belirten Duruman, “Anadoluda kanser teşhisi konmuş ve büyük şehirlerdeki tedavi süreçlerinde kalacak yeri olmayan kadınlar için de ‘Mucize Evi’ projemizle katkıda bulunuyoruz” dedi.

GENÇLERDE YAYGINLAŞIYOR



Amerikan Kanser Derneği (ACS), ABD’deki meme kanseri vakalarına ilişkin yeni bir rapor yayımladı. Ulusal Kanser Enstitüsü’nün verilerinden faydalanılan raporda, 1989-2022 döneminde meme kanserinden ölüm oranının yaklaşık yüzde 44 azaldığı kaydedildi. Ayrıca, 50 yaş üstü kişilere kıyasla, 50 yaş altındakilerde kanser teşhisinde daha fazla artış olduğu ifade edildi.

BELİRTİLER NELER?