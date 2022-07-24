Dünyada maymun çiçeği vaka sayısı kaç? Dünya Sağlık Örgütü neden küresel acil durum ilan etti?

24 Temmuz 2022 Pazar, 15:19

Dünyada alarma neden olan maymun çiçeği virüsü genelde Afrika’nın orta ve batı bölgelerinde tespit edilmesine rağmen Mayıs ayıyla birlikte başta Avrupa ülkeleri olmak üzere onlarca ülkede tehlikesini sürdürüyor. Son olarak, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), maymun çiçeği virüsünü küresel acil durum ilan etti.

DÜNYADA MAYMUN ÇİÇEĞİ VAKA SAYISI KAÇ?

DSÖ'nün açıklamasına göre 75 ülkede 16 binden fazla maymun çiçeği vakasının rapor edildi. Şimdiye kadar 5 ölüm meydana geldi.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ NEDEN KÜRESEL ACİL DURUM İLAN ETTİ?

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Perşembe günü yapılan toplantıda Acil Durum Komitesinin maymun çiçeği salgınının küresel bir acil durumu temsil edip etmemesi konusunda fikir birliğine varamadığını söylerken, salgının dünyada hızla yayıldığını ve gerçekten uluslararası bir endişe kaynağı olduğuna karar verildiğini söyledi. Virüsün uluslararası yayılma riski olduğunu söyleyen Tedros, "Uluslararası Sağlık Tüzüğü’ndeki kriterleri karşılayan ve yeni bulaşma yolları ile dünyaya hızla yayılan bir salgınımız var. Salgın, uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumunu temsil eder" dedi. Tedros, virüsün yayılmasına sebep olan yeni bulaşma biçimleri hakkında çok az bilgiye ulaşıldığını söyleyerek, "Dünya Sağlık Örgütü’nün değerlendirmesi, maymun çiçeği riskinin, riski yüksek olarak değerlendirdiğimiz Avrupa bölgesi hariç tüm bölgelerde orta düzeyde olduğu yönündedir" açıklamasında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü ayrıca ülkeleri virüsün bulaşmasını durdurmak ve en fazla risk altındaki kişileri korumak için harekete geçmeye teşvik etmesini umduğu tavsiyeler yayınladı. Dr. Tedros, "Bu doğru gruplarda, doğru stratejilerle durdurulabilecek bir salgın" dedi. Vakaların şu anda erkeklerde ve özellikle birden fazla cinsel partneri olan erkekler arasında yoğunlaştığını söyleyen Tedros, "Uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu ilan etmeme rağmen, şu an için bu erkekler arasında özellikle de birden fazla cinsel partneri olan erkekler arasında yoğunlaşan bir salgın. Bu, doğru gruplarda doğru stratejilerle durdurulabilecek bir salgın olduğu anlamına geliyor. Bu nedenle, tüm ülkelerin, etkili bilgi ve hizmetler tasarlamak ve sunmak ve etkilenen toplulukların sağlığını, insan haklarını ve onurunu koruyan önlemleri uyarlamak için doğru gruplarla yakın işbirliği içinde çalışması çok önemlidir" ifadelerini kullandı.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜNÜN YENİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

The Lancet Bulaşıcı Hastalıklar dergisinde yayınlanan yeni bir çalışma, yakın zamandaki maymun çiçeği vakalarında görülen semptomların, önceki vakalardan farklı olduğunu gösterdi.

Araştırma, mevcut salgındaki maymun çiçeği enfeksiyonlarında yorgunluk ve ateşin daha az yaygın olduğunu ve genital cilt lezyonlarının daha sık görüldüğünü ortaya çıkardı.

Bilim insanları, yapılan çalışma ile mevcut salgındaki vakalar arasındaki semptom farklılıklarını ilk kez incelendiğini aktardı. Bununla birlikte, cinsel organlarda görülen cilt lezyonlarının sıklığının, endemik olmayan ülkelerde maymun çiçeğinin yayılmasında eşcinsel ilişkinin önemli rolüne işaret ettiği vurgulandı.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NEDİR?

Maymun çiçeği virüsü Orta ve Batı Afrika'nın tropikal yağmur ormanlarında ortaya çıktı. Maymun Çiçeği virüsü viral ve zoonoz bir hastalıktır. Hastalığın kaynağının kemirgenler olduğu düşünülüyor. Hastalık insanda ilk kez 1970 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde görüldü.

İki farklı genetik grubu olan Maymun Çiçeği virüsü; Orta Afrika maymun çiçeği virüsü, Batı Afrika virüsü olarak 2'ye ayrılır. Orta Afrika maymun çiçeği virüsü, Batı Afrika virüsüne göre daha şiddetlidir ve daha yüksek ölüm oranına sahiptir.