Dünyanın ilk 8'li çapraz karaciğer nakli, Malatya'da yapıldı

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsü'nde, organ nakli alanında dünya tıp literatürüne girecek dev bir operasyona daha imza attı. Karaciğer nakli bekleyen ve uygun bağışçısı bulunmayan hastalar için umut olan çapraz nakil sistemi ile aynı anda gerçekleştirilen 16 ameliyat sonucunda dünyanın ilk 8'li çapraz karaciğer nakli başarıyla tamamlandı. Farklı ailelerden gelen 8 verici ve 8 alıcının katıldığı bu dev operasyon, yaklaşık 22 saat sürdü.

PROF. DR. YILMAZ: BU BAŞARI, TÜM EKİBİMİZİN BAŞARISIDIR

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakil Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz, dünyada ilk kez gerçekleştirilen 8'li çapraz nakli ile ilgili konuştu.



Amaçlarının rekor değil, hastalara çare olmak olduğunu belirten Prof. Dr. Yılmaz, "Bizim buradaki tek bir amacımız vardı; o da çapraz havuzda bekleyen ve durumu son derece sıkıntılı olan hastalarımıza çare olmak. Bu hastalardan iki tanesi belki bir hafta daha bekleyemeyecek durumdaydı. Bir diğeri ise karaciğer komasına girmek üzereydi. Bu üç hastanın eşleşmesinin çıktığı tek seçenek 8'li bir modeldi. Bu nedenle bu operasyonu yapmak zorunda kaldık. Yoksa kurum olarak 'dünya rekoru kıralım' gibi bir derdimiz hiç olmadı. Karaciğer Nakil Enstitüsü olarak sadece 8’li değil, 9’lu ve 10’lu çapraz nakilleri de yapabilecek ekibe ve donanıma sahibiz. Yaklaşık 22 saat süren, oldukça yorucu bir süreçti ancak tüm hastalarımızın durumunun iyi olması bizim için en büyük mutluluk. Bu başarı sadece bir kişinin değil, multidisipliner bir anlayışla çalışan tüm ekibimizin başarısıdır. Bir devlet üniversitesinde bunu başarmış olmak, hastalarımızı yeniden hayata döndürmek bizim için her şeyden daha önemli. Malatya, bu alanda küresel bir merkez haline geldi. Daha önce de 4'lüden 7’liye kadar dünyada ilk olan çapraz nakilleri gerçekleştirdik. Bu yöntemin organ bekleyen binlerce hasta için en güçlü alternatiflerden biri oldu" dedi.