'Dünyanın yeni modern bir aşıya acil ihtiyacı var'
Dünya Sağlık Örgütü’nün 2023’te yayımladığı rapora göre 8 milyon kişiye tüberküloz teşhisi kondu. Uzmanlar tüberkülozun hâlâ en çok ölüme sebep olan hastalıklar arasında olduğunu belirtiyor.
İstanbul Verem Savaşı derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. dr. Zeki Kılıçaslan, 5-11 Ocak Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası’nda Cumhuriyet’e konuştu.
Hastalık için riskli grupları sıralayan Kılıçaslan yetersiz beslenen, sigara ve alkol kullanan, silikozis (mesleki toz hastalığı) olan ve bağışıklık sistemini bozan tüm diğer hastalıklara sahip kişilerin hastalığa daha kolay yakalandıklarını belirterek “Türkiye’de çocukları veremden korumak için doğumdan iki ay sonra BCG aşısı uzun yıllardır başarıyla uygulanmakta. Ancak BCG aşısının etkisi yeterli değil. dünyanın yeni modern bir aşıya acil ihtiyaç var” dedi.
Etiketler: #Aşı #tüberlükoz #Dünya Sağlık Örgütü
En Çok Okunan Haberler
-
- O sütler zincir marketlerden toplatılıyor!
- SGK binlerce eve yazı gönderdi!
- Ferdi Tayfur'un cenazesindeki kavgayı anlattı
- Çamaşır kurutma makinesi alacaklar dikkat!
- 'Yeşil ve gri pasaportta sistem değişiyor' iddiası
- Yeşil ve gri pasaportlar için açıklama geldi
- Yeni yılın ilk 3 gününde 4 ürün gümrükten döndü!
- Ferdi Tayfur'un 17 yaşındaki oğlu cenazede ortaya çıktı
- Tanju Özcan'a 'Suriyeliler' soruşturması
- Hobi olarak başlamıştı: Şimdi dünyaya satış yapıyor