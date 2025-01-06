'Dünyanın yeni modern bir aşıya acil ihtiyacı var'

Dünya Sağlık Örgütü’nün 2023’te yayımladığı rapora göre 8 milyon kişiye tüberküloz teşhisi kondu. Uzmanlar tüberkülozun hâlâ en çok ölüme sebep olan hastalıklar arasında olduğunu belirtiyor.

'Dünyanın yeni modern bir aşıya acil ihtiyacı var'
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Damla Polat
Yayınlanma: 06.01.2025 - 04:00

İstanbul Verem Savaşı derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. dr. Zeki Kılıçaslan, 5-11 Ocak Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası’nda Cumhuriyet’e konuştu.

Hastalık için riskli grupları sıralayan Kılıçaslan yetersiz beslenen, sigara ve alkol kullanan, silikozis (mesleki toz hastalığı) olan ve bağışıklık sistemini bozan tüm diğer hastalıklara sahip kişilerin hastalığa daha kolay yakalandıklarını belirterek “Türkiye’de çocukları veremden korumak için doğumdan iki ay sonra BCG aşısı uzun yıllardır başarıyla uygulanmakta. Ancak BCG aşısının etkisi yeterli değil. dünyanın yeni modern bir aşıya acil ihtiyaç var” dedi.


Etiketler: #Aşı #tüberlükoz #Dünya Sağlık Örgütü

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