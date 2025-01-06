'Dünyanın yeni modern bir aşıya acil ihtiyacı var'

Yayınlanma: 06.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 06.01.2025 - 04:00

İstanbul Verem Savaşı derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. dr. Zeki Kılıçaslan, 5-11 Ocak Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası’nda Cumhuriyet’e konuştu.

Hastalık için riskli grupları sıralayan Kılıçaslan yetersiz beslenen, sigara ve alkol kullanan, silikozis (mesleki toz hastalığı) olan ve bağışıklık sistemini bozan tüm diğer hastalıklara sahip kişilerin hastalığa daha kolay yakalandıklarını belirterek “Türkiye’de çocukları veremden korumak için doğumdan iki ay sonra BCG aşısı uzun yıllardır başarıyla uygulanmakta. Ancak BCG aşısının etkisi yeterli değil. dünyanın yeni modern bir aşıya acil ihtiyaç var” dedi.