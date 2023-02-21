Dursun Yıldız, ‘Kişi başı ortalama 25 litre su gerekli’

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 04:00

Yıkılan şehirlerdeki en büyük problemlerden biri de su ihtiyacı oldu. Önlem ve arızalardan dolayı şebeke hatları kesildi. Bölgede yaşanan susuzluk, hem sağlığı hem de hijyeni etkiledi.

Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız Cumhuriyet’e yaptığı açıklamalarda depremde su ve hijyen yönetimi için önceden hazırlık yapılması gerektiğini söyledi. Yıldız, “İlk anda kurtarma çalışmaları ve acil ihtiyaçların karşılanması çok önemlidir. Ancak depremlerin üzerinden zaman geçtikçe depremzedelere sağlıklı su temininin, tuvalet ve hijyen ihtiyaçlarının karşılanmasının önemi artar. Bu ihtiyaçların karşılanmaması durumunda halk sağlığı tehdidi ortaya çıkabilir. Bölgeye günlük olarak kişi başı ortalama 25 litre su gitmesi gerekiyor. Arama kurtarma ekiplerini de dahil edersek yoğun bir ihtiyaç” dedi.