Dursun Yıldız, ‘Kişi başı ortalama 25 litre su gerekli’
Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız, depremde su ve hijyen yönetimi için önceden hazırlık yapılması gerektiği vurgusunu yaptı.
Yıkılan şehirlerdeki en büyük problemlerden biri de su ihtiyacı oldu. Önlem ve arızalardan dolayı şebeke hatları kesildi. Bölgede yaşanan susuzluk, hem sağlığı hem de hijyeni etkiledi.
Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız Cumhuriyet’e yaptığı açıklamalarda depremde su ve hijyen yönetimi için önceden hazırlık yapılması gerektiğini söyledi. Yıldız, “İlk anda kurtarma çalışmaları ve acil ihtiyaçların karşılanması çok önemlidir. Ancak depremlerin üzerinden zaman geçtikçe depremzedelere sağlıklı su temininin, tuvalet ve hijyen ihtiyaçlarının karşılanmasının önemi artar. Bu ihtiyaçların karşılanmaması durumunda halk sağlığı tehdidi ortaya çıkabilir. Bölgeye günlük olarak kişi başı ortalama 25 litre su gitmesi gerekiyor. Arama kurtarma ekiplerini de dahil edersek yoğun bir ihtiyaç” dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Üniversite hocasını ağlatan video
- Hatay'da peş peşe dört büyük deprem: 3 can kaybı
- Deprem felaketinde can kaybı arttı!
- Celal Şengör İstanbul depremi için net konuştu
- Kocaeli'de FETÖ operasyonu: Tutuklandı
- Erdoğan'dan 'deprem' konuşması
- AKP’li müteahhit Özkan, spor salonu için kolonlar kesti
- Bir hafta önce uyarmış
- 'Bir tane daha...'
- Lütfü Savaş'tan Şahan Gökbakar'a sert yanıt