Doğukan Manço'dan depremzede çocuklar için çağrı
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından afet bölgesine giden Doğukan Manço, depremzede çocuklar için 'oyuncak' çağrısında bulundu.
Doğukan Manço, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen bölgelere yardım etmeye gitti.
Bölgeye gönderilen yardımları dağıtmada yardımcı olan Manço, çocuklar için de oyuncak çağrısında bulundu.
"SADECE KAFALARINI DAĞITMAK İÇİN DEĞİL"
Manço, şu ifadeleri kullandı:
"Afet bölgelerinde çocuklarla oldukça zaman geçirme şansı yakaladım ve birtakım tespitlerim oldu. Burada çocukların oyuncak ve oyunlara gerçekten çok ihtiyacı var. Fakat bu oyuncakları lütfen seçerek gönderin. Göndereceğiniz oyuncaklar sadece kafalarını dağıtmak için değil, hem el becerilerini hem zekalarını geliştirecek hem de sosyalleştirecek oyuncaklar olsun.
Eğer kendi çocuklarınızın oyuncaklarını gönderecekseniz lütfen çocuklarınız oyuncaklarını gönderdiğinizi bilsin. Lütfen oyuncak desteği için yardımlarınızı bekliyoruz. Burada bu çocukların oyuncak ve oyunlara gerçekten çok ihtiyacı var."
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