Ebeveynler dikkat: Beslenme çocuğunuzun öğrenme kabiliyetini etkiliyor

Yayınlanma: 02.10.2023 - 13:00

Güncelleme: 02.10.2023 - 13:08

Beslenmenin zeka gelişiminde oldukça önemli bir yere sahip olduğunu belirten Diyetisyen Merve Sena Nazlı, beyin gelişiminin ilk anne karnında başladığını, çocukluk döneminde ise hızla devam ettiğini ifade etti.

Bu sebeple gebelik döneminde beslenmen ne kadar önemliyse çocukluk çağında da beslenmenin o kadar önemli olduğunu vurgulayarak şu noktalara değindi:

"Çocukluk çağında oluşturulan beslenme alışkanlıkları yetişkinlik döneminin zeminini oluşturur. Bu yüzden özellikle çocukluk çağı beslenmesinin sağlıklı olması gerekir. Kötü beslenen çocukların akademik anlamda başarıları olumsuz etkilenecektir. Çocukluk döneminde oluşturulacak sağlıklı beslenme alışkanlıkları yetişkinlik dönemine zemin hazırladığı gibi aynı zamanda çocukların okul başarısını, duygusal-mental-fiziksel sağlığını da etkilemektedir. Bu yüzden çocuklarınızın sadece ev ortamında beslenmesine değil, günün büyük bir bölümünü geçirdiği okul döneminde de beslenmesine çok dikkat edilmelidir."

"KAHVALTI YAPMAYAN ÇOCUKLARDA ÖĞRENME ZORLUĞU OLABİLİR"

Omega 3 yönünden zengin olan besinlerin dikkat dağınıklığını azaltarak, beyin gelişimini önemli şekilde etkilediğini kaydeden uzmanlar, "Bu yüzden haftada 2 kez omega 3 ve balık tüketimine mutlaka özen gösterilmelidir. Ceviz, semizotu gibi yeşil yapraklı sebzeleri beslenmelerine eklemekte fayda var. Ebeveynler kızartma, şarküteri ürünleri, paketli gıdalar gibi sağlıksız besinleri beslenme çantasına koymamaya özen gösterilmeli. Öncelikle eğer okulda kahvaltı saati olmuyorsa evden mutlaka kahvaltı yaparak gitmesini sağlamalısınız. Kahvaltı yapmayan çocukların öğrenme zorluğu, dikkat dağınıklığı, yorgunluk gibi belirtileri olabiliyor" ifadlerieni kullandı.

BESLENME ÇANTASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Beslenme çantası hazırlarken dikkat edilmesi gerekenleri de belirten Diyetisyen Nazlı, "Her besin grubundan yiyecekler eksiksiz olmalıdır (karbonhidrat, protein, yağ). Kantinden sağlıksız besinler almak yerine evden meyve + kuruyemiş grubu tüketmesini teşvik ederseniz hem enerjisine katkıda bulunarak hem de vitamin minarel almasını sağlayabilirsiniz. Kemik gelişimlerinin çok yoğun olduğu bu dönemde ayran, yoğurt, peynir, süt grubunu ihmal etmeyerek kalsiyum alımlarını arttırabilirsiniz. Meyve suları, asitli içecekler çocukların çok dikkatini çektiği için evde kendiniz taze sıkılmış meyve suları hazırlayabilirsiniz. Maalesef obezite, insülin direnci çocukluk çağında da sıklıkla görülmektedir. Bu yüzden çikolata, şekerli yiyecek tüketimlerini azaltmak için evde az yağ ve az şekerle hazırlayabileceğiniz meyveli kek, kurabiye gibi alternatifler koyabilirsiniz. Su tüketimi okul döneminde azalabilmektedir, su içmelerini de mutlaka hatırlatmaya çalışalım" şeklinde konuştu.

BESLENME ÇANTASI İÇİN ÖRNEK MENÜLER

Sağlıklı beslenme çantası için örnek menüler ise şu şekilde:

"Esmer ekmek ile hazırlanmış peynirli yeşillikli sandviç, ceviz, ayran. Haşlanmış yumurta, zeytin, meyve, süt. Ev yapımı sebzeli peynirli poğaça, taze sıkılmış meyve suyu. Patates salatası, ayran. Krep, bal, peynir, süt. Simit, zeytin, ayran. Ev yapımı meyveli kek, kurabiye, süt. Peynirli tost, zeytin, taze sıkılmış meyve suyu. Esmer ekmek arasına tavuk, köfte, ayran. Peynir, ceviz, meyve, esmer ekmek, süt. Sebzeli makarna, ayran. Omlet, zeytin, taze sıkılmış meyve suyu."