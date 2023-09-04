Ebeveynlere uyarılar: Okullardaki enfeksiyon riski

Yayınlanma: 04.09.2023 - 14:20

Güncelleme: 04.09.2023 - 14:20

Çocukları ilk defa okula başlayacak ailelere seslenen Uzm. Dr. Osman Gülsever, "Eğer aileniz kalabalık değil ise çocuğunuz bu yaşa kadar diğer çocuklarla çok sosyalleşme ortamı yakalayamadıysa, okulun ilk 2 yılı sık enfeksiyon geçirme ihtimali yüksektir" dedi.

Açıklamasında "Okul yaşına kadar diğer çocuklardan virüs- bakteri benzeri hastalık etkenine maruz kalmamış çocuklarımız birden fazla çocukla kapalı ortamda bir araya geldiğinde hem onlardan değişik virüsler- bakteriler kapar hem de kendi florasındaki virüs- bakterileri onlara verir" diyen Çocuk Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Osman Gülsever, "Okul döneminde bir çocuğun yılda 10-12 kez hastalık atlatmasını normal karşılamak gerekir. Bu hastalıkların bazıları hafif kırgınlık- iştahsızlık şeklinde bazıları ateşli olarak olabilir" şeklinde konuştu.

"OKUL DÖNEMİ VE KIŞ DÖNEMİ ÇOCUKLARIMIZA DAHA ÇOK DİKKAT ETMEMİZ GEREKİYOR"

Çocuk Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Osman Gülsever velilerin dikkat etmeleri gereken hususlara değinerek, şu açıklamalarda bulundu:

"Okul ve kreşlerde en çok gördüğümüz hastalıklar viral enfeksiyonlardır. Viral enfeksiyonlar en çok, burun tıkanıklığı, vücut ağrısı, baş ağrısı, boğaz ağrısı, ateş şeklinde kendini gösterir. Tüm hastalıkları dirençli ateş şeklinde mi? Hep aynı yerden mi hastalanıyor (Sürekli sol bademcik enfeksiyonu, sürekli tekrar eden kulak enfeksiyonu gibi).

Hastaneye yatış gerektiren hastalık oluyor mu?

Tüm bu sorulara cevabınız hayır ise çocuğunuzun genel olarak bir bağışıklık problemi yaşadığını söylememiz doğru olmaz. Okul dönemi ve kış dönemi başladığı zamanda bazı özellikli çocuklarımıza daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. Astım, doğuştan kalp hastalığı, bağışıklık sistemi bozukluğu olan (Takip eden hekimin önerisine bağlı olmak üzere) kış başlangıcında 'Mevsimsel Grip Aşısının (İnfluenza Aşısı)' yapılması çok önemli. Mevsimsel Grip aşısı ilk defa yapılacaksa 1 ay ara ile 2 doz, sonraki yıllarda ise yıllık tek doz şeklinde yapılır. Diğer çocuklarımız için ise isteğe bağlı mevsimsel grip aşılarının yapılması, bol sıvı alınmasının teşvik edilmesi, bol C vitamini desteği için meyve yeme alışkanlığının edinilmesi yeterli olacaktır. Tabii ki bu konuda sizi takip eden uzmanın görüşü çok önemlidir."

"EL YIKAMA BİRÇOK HASTALIĞI AZALTMAKTADIR"

Çocuklara el yıkama alışkanlığı kazandırmanın da önemli olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Osman Gülsever, "Unutmamak gerekir ki çocuklarımız okulda eğitim alırken bağışıklık sistemi de eğitilmektedir. Bu dönemde bazen ateşli bazen ateşsiz hastalık atakları olacaktır. Bağışıklık sisteminin olmazsa olmaz konulardan birisi son zamanlarda yapılan araştırmalar ışığında ortaya çıktı ki sağlıklı bir barsak florasının sağlanmasıdır" dedi.

Sağlıklı barsak florası için sağlıklı beslenme konusunda disiplinli olmak ve daha da önemlisi antibiyotik kullanımı konusunda çok seçici olmak gerektiğini söyleyen Gülsever açıklamalarını şu şekilde sonlandırdı:

"Unutmamak gerekir ki aldığımız her antibiyotik faydalı ya da faydasız olduğuna bakmaksızın vücudumuzdaki tüm bakterilere saldırır. Bağırsaklarımızdaki faydalı mikroplar bizim için faydalı birçok vitamin üretirken diğer taraftan zararlı bakterilerin kendi ortamlarında büyümesine izin vermezler ve vücut savunmasında çok önemli yer edinirler. Kullandığımız antibiyotikler ile faydalı mikroplarının sayısının azalması kötü huylu bakterilerin ortamlarda daha kolay çoğalmasına imkan tanıyacaktır. Kış dönemi okul hastalıklarından korunmanın en önemli yöntemi tartışmasız el yıkama alışkanlığıdır. Ortamda bulunan az miktardaki mikrobun yıkanmayan ellerde diğer insanlara geçirmemiz, yemek yeme işlemleri sırasında vücudumuza almamız sonucu hastalıkların artması mümkün olmaktadır. Pandemi sırasında fark ettik ki en az 20 saniye doğru şekilde el yıkama tek başına birçok hastalığı %50, üst solunum yolu enfeksiyonlarını yüzde 25 oranında azaltmaktadır. Çocukların sağlıklı beslenmesi, vitamin D düzeyinin 30 üzerine olması, paket gıdalardan uzak durması ve sigaraya maruz kalmamaları da çok önemlidir."