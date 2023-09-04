Uzmanlardan çocukların okula alışabilmesi için öneriler: Çantasına aile fotoğrafını koyabilirsiniz

Yayınlanma: 04.09.2023 - 10:18

Güncelleme: 04.09.2023 - 11:07

Okula uyum süreci hakkında dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgilendirmede bulunan Psikolog Betül Yaman, çocukların bilişsel, fiziksel, sosyal-duygusal olarak okula hazır olmasının önem taşıdığını ifade etti.

Her çocuğun okula alışma sürecinin farklı olabileceğine dikkat çeken Psikolog Betül Yaman, "Çocukların yeni bir ortama ve yeni insanlara alışırken ayrılmakta zorluk yaşaması gelişimlerinin normal bir parçasıdır" diye konuştu.

"KAYGINIZI SÖYLEMLERİNİZE VE BEDEN DİLİNİZE YANSITMAYIN"

Ebeveynin kaygılarının söylemlerine ve beden diline yansımasının çocuktaki kaygıyı artırabileceğini vurgulayan Psikolog Yaman, bu aşamada ebeveynin verdiği güven ve çocuğun öğretmeniyle kurduğu bağın çocuğun kaygısının azalmasında rol oynadığını belirtti.

"OKULA UYUM SÜRECİNİ KOLAYLAŞTIRACAK ÖNERİLER"

Psikolog Yaman, okula uyum sürecini kolaylaştırmak için ebeveynler yardımcı olması amacıyla önerilerini şöyle sıraladı:

"Okula başlamak, çocuğun hayatında yeni ve büyük bir değişiklik olduğu için bu dönemde hayatında büyük bir değişim olmamasına özen gösterin. Okula başlamadan önce okula dair konuşmalar yapılabilir. Örneğin; okulda ne kadar zaman geçireceği, yardıma ihtiyacı olduğunda kimden yardım isteyeceği, okuldan kimin alacağı gibi.

Okulun başlamasına yakın bir zamanda çocuğun evdeki rutinleri okuldaki rutinlere benzer şekilde oluşturulmalı; yeme saatleri, uyku saatlerinin düzeni, gün içinde ekran kullanımı yerine bunu okul saatleri dışında uygulamak gibi.

Oryantasyon sürecinde ebeveyn çocuğu okul kapısında beklemeli ve verdiği sözü tutmalıdır. Okula gidiş geliş saatleri ve kimin götürüp getireceği değiştirilmemeli, rutinler alışma sürecinde bozulmamalıdır.

Oryantasyon sürecinde çocuğun okulda geçirdiği vakit yavaş yavaş artırılmalı, okul çocuğun keyifli ve mutlu olduğu zaman okuldan ayrılması sağlanmalıdır. Gideceği okulu önceden birlikte gezmek mümkünse, öğretmeniyle tanıştırmak yararlı olacaktır."

"SENİ OKULA BIRAKIYORUM DEMEYİN"

Ebeveynin okula alışma sürecinde tutarlı ve kararlı olmasının da önemli bir tutum olacağını belirten Yaman, “Okuldan sonra öğretmenleri ve arkadaşları hakkında sohbet ortamı oluşturabilirsiniz. Bu dönemde kullandığınız kelimeler bile önem taşır. ’Seni okula bırakıyorum’ demek yerine, ’Seni okula götürüyorum, okuldaki süren bitince alacağım’ demek, çocuğu rahatlatabilir” ifadelerini kullandı.

"ÇANTASINA AİLE FOTOĞRAFINIZI KOYABİLİRSİNİZ"

Okula varıldığında vedalaşma süresini kısa tutmak, uzun sarılmalar ve dramatik vedalaşmalardan kaçınmanın ayrılık sürecini kolaylaştıracağını dile getiren Yaman, “Bir önceki akşamdan okul için hazırlık yapıp çantasını hazırlayabilirsiniz. Ayrılmakta zorlanan çocuğun çantasına ya da cebine gün içinde sizi özlediğinde bakması için aile fotoğrafınızı koyabilirsiniz” dedi.

"OKUL VE TATİL GÜNLERİNİ TAKVİME BİRLİKTE İŞARETLEYİN"

Küçük çocuklar için zamanı somutlamanın gerekebileceğine dikkat çeken Psikolog Yaman, okula gideceği zamanların ve tatil günlerini belirlemek için takvim üzerinden birlikte işaretleme yapmanın olumlu etkisi olacağını ifade etti.

"KARDEŞ DOĞUMU, HASTALIK VE BOŞANMA GİBİ DURUMLAR ALIŞMASINI GECİKTİREBİLİR"

Her çocuğun kendine özel ve biricik olduğunun altını çizen Psikolog Yaman, "Kardeş doğumu, boşanma, taşınma, hastalık süreçleri gibi faktörler çocuğun okula alışma sürecini olumsuz etkileyebilir. Bu süreçte okul ve aile arasındaki işbirliği önemlidir. Birkaç ay geçtikten sonra ebeveynden ayrılma konusunda hala zorluk yaşıyorsa ve direnç gösteriyorsa öncelikle okulun rehberlik biriminden, sonrasında bir uzmandan destek alınması tavsiye edilir" diyerek açıklamalarını sonlandırdı.