Ece İrtem’in ani ölümü kahretti: Uzmanlardan kadınlarda kalp krizi uyarısı!

Televizyon dünyasından gelen acı haber, sanat camiasını ve sevenlerini derinden sarstı. Son olarak reyting rekortmeni "Kızılcık Şerbeti" dizisinde canlandırdığı Işıl karakteriyle hafızalara kazınan 35 yaşındaki başarılı oyuncu Ece İrtem, evinde geçirdiği ani kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Genç oyuncunun vefatına ilişkin ilk resmi açıklama avukatı Uğur Gökkoyun tarafından yapıldı. Gökkoyun, "Müvekkilim Ece İrtem, evinde annesi ile birlikte olduğu sırada vefat etmiştir. İlk belirlemelere göre kalp krizinden dolayı vefat ettiğini düşünmekteyiz. Soruşturma devam etmekte olup kesin sonuç otopsi raporu ile açıklığa kavuşacaktır" ifadelerini kullandı.

DOĞUM GÜNÜNDEN BİR GÜN SONRA GELEN ACI VEDA

14 Haziran 1991 doğumlu olan İrtem’in, vefat etmeden yalnızca bir gün önce yeni yaşını kutladığı öğrenildi. Doğum günü mutluluğunun hemen ardından gelen ani ölüm, rol arkadaşları ve hayranları arasında şok etkisi yarattı. Dizideki rol arkadaşı Şebnem Bozoklu sosyal medya hesabından, "Çok üzgün ve şaşkınım. Huzurla uyu güzel kız" mesajını paylaşırken, dizinin yapım şirketi Gold Film de derin üzüntülerini bildiren bir taziye mesajı yayımladı.

UZMANLAR UYARDI: "KADINLARDA BELİRTİLER ÇOK FARKLI OLABİLİR"

Ece İrtem'in trajik kaybı, genç yaşta ve özellikle kadınlarda artış gösteren kalp krizi vakalarını bir kez daha tartışmaya açtı. Konuyla ilgili hayati uyarılarda bulunan Kardiyoloji Uzmanı Türker Papuccu, kadın kalbinin yapısı ve kriz anındaki sinyalleri hakkında ezber bozan açıklamalarda bulundu.

Kriz anında her zaman tıp kitaplarında yazan klasik senaryoların gerçekleşmediğini belirten Uzman Dr. Papuccu, şunları söyledi:

"Kadınlarda kalp krizi belirtileri, hepimizin bildiği klasik tariflerden çok farklı olabilir. Kitaplarda sıkça anlatılan göğsün ortasında baskı tarzında ağrı her zaman görülmeyebilir. Aksine açıklanamayan bir halsizlik, iç sıkıntısı, bunaltı hissi, nefes darlığı, mide bulantısı, sırt, boyun veya çene ağrısı ve özellikle soğuk terleme ön planda olabilir."

"SİNYALLER SİLİK SEYREDİYOR, BAŞKA HASTALIKLARLA KARIŞTIRMAYIN"

Kadınların fizyolojik yapısının kriz sürecini doğrudan etkilediğini vurgulayan Papuccu, erken teşhis için vücudun verdiği alışılmadık sinyalleri dinlemek gerektiğinin altını çizdi:

"Kadınların kalp damar yapısı, hormon dengesi ve kalp krizinin ortaya çıkış şekli erkeklerden bazı yönleriyle farklılık gösterir. Bu nedenle belirtiler çok daha silik seyredebilir ve başka sağlık sorunlarıyla karıştırılarak ihmal edilebilir. Özellikle ani başlayan ve nedeni açıklanamayan bu şikâyetler varsa, 'geçer' diye beklenmemeli, vakit kaybetmeden tıbbi değerlendirme yapılmalıdır. Vücudun verdiği alışılmışın dışındaki sinyalleri ciddiye almak hayat kurtarıcıdır."