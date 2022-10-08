Eczacılar 16 Ekim'de Ankara'da mitingde

İstanbul Eczacı Odası (İEO) Başkanı Pınar Özcan, eczacıların istemlerine karşılık bulamadıklarını belirterek 46 bini aşkın eczacının 16 Ekim’de Ankara’da “hak gasplarına karşı dur diyeceğini” söyledi.

ANKARA / Cumhuriyet
08 Ekim 2022 Cumartesi, 02:00
Eczacılar 16 Ekim'de Ankara'da mitingde
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İEO Başkanı Özcan, 16 Ekim’de 46 bini aşkın eczacının “kalıcı çözüm” istemiyle Ankara’da miting düzenleyeceğini duyurdu.

Açıklamada, son dönemde sıklıkla yaşanan ve hastaları mağdur eden ilaca erişim sorunlarına kalıcı çözüm bulunması gerektiğini ısrarla vurgulamalarına karşın istemlerine karşılık verilmediğini belirten Özcan, şunları kaydetti:

“Bugün hastalarımıza fiyat farkı çıkarmayan ilaç neredeyse kalmadı ve maalesef bu fiyat farkları her geçen gün katlanarak artıyor. Biz eczacılar hiçbir sorumluluğumuz olmamasına rağmen sahada hasta ve eczacıyı karşı karşıya getiren, ilaç fiyat farklarından kaynaklı sıkıntıları defalarca dile getirdik. Stratejik personel olarak kamuda görev yapan meslektaşlarımızın uğradığı hak kayıplarının kabul edilemez olduğunu ifade ettik. Ama görmezden gelindik, yok sayıldık. Sesimizi 16 Ekim Pazar günü Ankara’da gerçekleştireceğimiz Büyük Eczacı Mitingi’nde yükselteceğiz.” 


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