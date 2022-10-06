Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı giriş belgeleri açıldı! EUS ne zaman? EUS sınav yeri nasıl öğrenilir? EUS ve STS giriş belgesi görüntüleme...
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi, (ÖSYM) 2022-Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (2022-EUS) başvuran adayların, sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Peki, EUS ne zaman? EUS sınav yeri nasıl öğrenilir? EUS giriş belgesi görüntüleme...
ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, 2022-EUS ve 2022-STS eczacılık sınava giriş belgeleri adayların erişime açıldı. Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2022-STS Eczacılık) ve Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (2022-EUS) girecek adaylar, ayrıntıları öğrenmek için araştırmaya koyuldu. İşte, merak edilenlerin cevabı...
EUS NE ZAMAN?
16 Ekim 2022 tarihinde gerçekleşecek olan Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-EUS) ve Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’na (2022-STS Eczacılık) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
2022 EUS VE STS SINAV YERLERİ VE GİRİŞ BELGESİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 06 Ekim 2022 tarihinde saat 14.30'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
2022 EUS VE STS SINAV YASAĞI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
2022-EUS ve 2022-STS Eczacılık sınavlarında, adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
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