Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı giriş belgeleri açıldı! EUS ne zaman? EUS sınav yeri nasıl öğrenilir? EUS ve STS giriş belgesi görüntüleme...

06 Ekim 2022 Perşembe, 18:53

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, 2022-EUS ve 2022-STS eczacılık sınava giriş belgeleri adayların erişime açıldı. Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2022-STS Eczacılık) ve Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (2022-EUS) girecek adaylar, ayrıntıları öğrenmek için araştırmaya koyuldu. İşte, merak edilenlerin cevabı...

EUS NE ZAMAN?



16 Ekim 2022 tarihinde gerçekleşecek olan Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-EUS) ve Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’na (2022-STS Eczacılık) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.



2022 EUS VE STS SINAV YERLERİ VE GİRİŞ BELGESİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 06 Ekim 2022 tarihinde saat 14.30'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

2022 EUS VE STS SINAV YASAĞI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

2022-EUS ve 2022-STS Eczacılık sınavlarında, adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.