Eczacılar deprem için seferber oldu

Yayınlanma: 12.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 12.08.2023 - 03:00

Raporda, 500’den fazla eczanenin ya yıkıldığı ya da ağır hasar görerek kullanılmaz hale geldiği belirtildi. 44 eczacının, 21 eczacılık fakültesi öğrencisinin, eczane teknisyenin depremlerde yaşamını yitirdiğinin kaydedildiği raporda TEB’in depremin hemen ardından Türkiye’deki tüm bölge eczacı odaları ve 46 binden fazla eczacıyla seferberlik ilan ettiği ifade edildi.

TEB’in ve bölge eczacılar odalarının koordinasyonuyla Türkiye’nin dört bir yanından deprem bölgesine giden yaklaşık 4 bin 500 gönüllü, “gezici TIR eczanesi” ve “sahra eczaneleri” aracılığıyla depremden sonraki 74 gün boyunca ücretsiz olarak yurttaşların eczacılık hizmetlerine erişiminin sağlandığı kaydedildi.

28 SAHRA ECZANESİ KURULDU

6 Şubat’ta “Gezici TIR”ın Ankara’dan Kahramanmaraş’a yola çıktığı belirtilirken 7 Şubat’ta ise TIR ve kamyonlarla diğer deprem bölgelerine içlerinde jeneratörler olan 5 adet konteyner eczanenin ulaştırıldığı aktarıldı. Bölgede 28 sahra eczanesinin kurulduğu ifade edildi. Depremzede eczacılar için Ankara’da da 250 kişilik konaklama merkezi açıldı.