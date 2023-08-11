Son dakika... Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde deprem

Yayınlanma: 11.08.2023 - 14:58

Güncelleme: 11.08.2023 - 15:28

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 14.42 sıralarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 0.19 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

KANDİLLİ 3.9 OLARAK AÇIKLADI!

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.9, derinliğini ise 5 kilometre olarak aktardı.