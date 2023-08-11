Son dakika... Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... AFAD, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 14.42 sıralarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 0.19 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 11, 2023
Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Elbistan (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-08-11
Saat:14:42:51 TSİ
Enlem:38.269 N
Boylam:37.251 E
Derinlik:0.19 km
Detay:https://t.co/ZrE4I4LuuQ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
KANDİLLİ 3.9 OLARAK AÇIKLADI!
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.9, derinliğini ise 5 kilometre olarak aktardı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) August 11, 2023
EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) https://t.co/U73Xn1qut4
11.08.2023, 14:42:50 TSİ
Büyüklük: 3.9
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
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