Son dakika... Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... AFAD, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.08.2023 - 14:58
Son dakika... Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde deprem
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 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 14.42 sıralarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 0.19 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

KANDİLLİ 3.9 OLARAK AÇIKLADI!

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.9, derinliğini ise 5 kilometre olarak aktardı.


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