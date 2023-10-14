Eczacılar için işsizlik riski artıyor

Yayınlanma: 14.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 14.10.2023 - 03:00

Sorunların çözümüne ilişkin Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Eczacı M. Sait Yücel, Boğaziçisite Eczanesi sahibi Eczacı Necmi Kaymakçı, emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Eczacı Levent Üstünses ve CHP Adana Milletvekili Ecz. Burhanettin Bulut’un ortak çalışmalarıyla bir rapor hazırlandı. 1997 yılına kadar 7 tane eczacılık fakültesi bulunurken yıllar içinde artarak bugün eczacılık fakültesi sayısı 57’ye yükseldi.

9 BİN KİŞİ FAZLA

2023 yılının sonunda 9 bin fazla eczacı olacağı öngörülüyor. Raporun devamında ise eczacılık fakültelerinin üniversiteye giriş sınavlarında sıralamanın ilk 50 bin ile sınırlandırılması gerektiği vurgulandı. Raporun “Eczacı İstihdamı” bölümünde ise eczacılık fakültelerinden mezun olan eczacıların istihdamının arttırılması gerektiğine işaret edildi.