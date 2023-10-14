Eczacılar için işsizlik riski artıyor

Türkiye’de sayıları artan eczacılık fakültelerinin durumu sektörü endişelendirirken mezunlar işsizlik riskiyle karşı karşıya gelmiş durumda.

Şevval Aydoğan
Yayınlanma: 14.10.2023 - 03:00
Eczacılar için işsizlik riski artıyor
Abone Ol google-news

Sorunların çözümüne ilişkin Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Eczacı M. Sait Yücel, Boğaziçisite Eczanesi sahibi Eczacı Necmi Kaymakçı, emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Eczacı Levent Üstünses ve CHP Adana Milletvekili Ecz. Burhanettin Bulut’un ortak çalışmalarıyla bir rapor hazırlandı. 1997 yılına kadar 7 tane eczacılık fakültesi bulunurken yıllar içinde artarak bugün eczacılık fakültesi sayısı 57’ye yükseldi. 

9 BİN KİŞİ FAZLA

2023 yılının sonunda 9 bin fazla eczacı olacağı öngörülüyor. Raporun devamında ise eczacılık fakültelerinin üniversiteye giriş sınavlarında sıralamanın ilk 50 bin ile sınırlandırılması gerektiği vurgulandı. Raporun “Eczacı İstihdamı” bölümünde ise eczacılık fakültelerinden mezun olan eczacıların istihdamının arttırılması gerektiğine işaret edildi. 


eczacı eczacılar eczacılık fakültesi eczane

İlgili Haberler

Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Tıp Ödülleri sahiplerini buldu

Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Tıp Ödülleri sahiplerini buldu
Eczacılar, Dünya Eczacılar Günü’ne birçok sorunla girdi: Ecza depolarına borçlarını ödemek için kredi çekiyorlar

Eczacılar, Dünya Eczacılar Günü’ne birçok sorunla girdi: Ecza depolarına borçlarını ödemek için kredi çekiyorlar
Dünya eczacılar günü ne zaman, neden kutlanıyor? Eczacılar Günü 14 Mayıs mı 25 Eylül mü?

Dünya eczacılar günü ne zaman, neden kutlanıyor? Eczacılar Günü 14 Mayıs mı 25 Eylül mü?

En Çok Okunan Haberler