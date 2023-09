Eczacılar, Dünya Eczacılar Günü’ne birçok sorunla girdi: Ecza depolarına borçlarını ödemek için kredi çekiyorlar

Yayınlanma: 26.09.2023 - 10:59

Güncelleme: 26.09.2023 - 11:00

Bazı eczacılar ecza depolarına olan borçlarını ödemek için kredi çekmek zorunda kaldı. Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan Ankara Eczacılar Birliği Başkanı Taner Ercanlı, eczacıların yaşadıkları soruları şu sözlerle dile getirdi:

“Eczacılar için sıkıntılar her alanda her geçen gün artıyor. Eczane ekonomilerindeki daralmalar bunların en başında geliyor. Eczanelerde artan masraflar, eczacının birinci basamak sağlık hizmeti sunucusu olarak verdiği hizmeti zorluyor. Son yıllarda kontrolsüzce açılan eczacılık fakültelerinde, niteliksiz eğitim verilmesi ve her yıl binlerce mezun verilmesi gelecek süreçte ciddi istihdam problemlerine yol açacak”

Ercanlı, birçok kamu kuruluşlarında çalışan eczacıların, özlük hakları düzenlemelerinde sağlık personeli sınıfının dışında tutulduğunu vurguladı.

İlaç konusundaki sorunlara da değinen Ercanlı, “İlaçla ilgili son yıllarda ciddi yoklukların yaşandığı ve toplum sağlığını tehlikeye atar boyutlara ulaştığını da gözlemliyoruz” dedi.

"KREDİ KULLANDIĞI TESPİT EDİLDİ"



Eczacıların ecza depolarına olan borçlarını ödeyebilmek için son zamanlarda kredi çekmek zorunda kaldıklarını belirten Ercanlı, “Yapılan araştırmalarda eczacıların yüzde 55-60’ının kredi kullandığı ve birçoğunun da birden fazla kredi kullandığı tespit edildi. Enflasyon yüksek, tüm masraflar artıyor fakat eczacı gelirleri bu oranda artmıyor” dedi.

Ercanlı, eczacılar olarak taleplerini şu şekilde sıraladı:

-Eczacılık fakültelerinin kontrolsüz açılması durdurulmalı

-Eczacılık taban puanları 100 binden 60 bine indirilmeli

-İlaç fiyat kararnamesi güncel koşullara göre güncellenmeli

-Türkiye’nin kendi ilacını kendi üreten ülke konumuna gelmeli