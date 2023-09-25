Yayınlanma: 25.09.2023 - 16:20

Güncelleme: 25.09.2023 - 16:20

Dünya Eczacılık Günü ya da Eczacılar Günü olarak bilinen günün ne zaman kutlandığı, nasıl ortaya çıktığı merak ediliyor. Peki, Dünya eczacılar günü ne zaman, neden kutlanıyor? Eczacılar Günü 14 Mayıs mı 25 Eylül mü?

ECZACILAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Normalde her yıl 14 Mayıs tarihinde kutlanan ancak 2009 yılında kongre esnasında 25 Eylül olarak kabul edilen Dünya Eczacılık Günü, ilaçların hastalara ulaştırılmasında büyük emek sarf eden eczacılar için kutlanıyor.

ECZACILAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

İlacın üretiminden hastaya ulaştırılmasına kadar her safhada görev alan eczacıların günü olan "Dünya Eczacılık Günü", Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane’de (Askeri Tıp Mektebi) ilk eczacı sınıfının açıldığı 14 mayıs 1839 tarihi esas alınarak kabuldi.

ECZACILAR GÜNÜ NEDEN DEĞİŞTİ?

2009 yılında İstanbul'da düzenlenen Dünya Eczacılık Kongresi'nde, delegasyon tarafından Uluslararası Eczacılık Federasyonu'nun (FIP) kuruluş tarihi olan 25 Eylül'ün tüm dünyada "Dünya Eczacılık Günü" adıyla kutlanması önerisi verilmiş ve oy birliği ile kabul edilmiştir..