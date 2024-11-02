Eczacılardan iktidara çağrı: İlaç fiyatlandırması sürdürülebilir değil

Yayınlanma: 02.11.2024 - 11:53

Güncelleme: 02.11.2024 - 11:53

Türk Eczacıları Birliği ve 56 Bölge Eczacı Odası, önceki gün Olağanüstü Başkanlar Danışma Kurulu Toplantısı'nda bir araya gelerek eczacıların genel sorunları ve ilaç temini konusunda yaşanan problemleri ele aldı.

''SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR MODEL DEĞİL''

Toplantının ardından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlaç fiyatlandırılması için kullanılan mevcut model sürdürülebilir bir model değildir. Meslektaşlarımızın yaşadığı mali sorunlar kamu otoritelerine defalarca aktarılmış olmasına rağmen yapılan son düzenlemede ilaç eczacılık alanının en önemli unsuru olan eczacılar görmezden gelinmiştir, yok sayılmıştır. Eczacıların yok sayıldığı bu sürecin ne sağlık sistemine ne de ilaca erişim sürecine kalıcı bir fayda sağlaması mümkün değildir. 1 Ekim 2024 tarihinde sona eren, Birliğimiz ile SGK arasındaki İlaç Temin Protokolünün yenilenebilmesi için vatandaşlarımıza eczanelerimizden ilaç hizmeti sunumuna devam edilebilmesini sağlayacak gerçekçi koşulların sağlanması zaruridir. Haklı taleplerimizin karşılanmaması durumunda zorunlu olarak Türkiye genelinde eczanelerimizin faaliyetini geçici olarak durdurması, eczanelerimizin kapatılması ve tüm eylem süreciyle ilgili takvimi belirlemek üzere Türk Eczacıları Birliği koordinasyonunda Eczacı Odası Başkanları ile ayrıca bir toplantı gerçekleştirilecektir. Tüm bu süreç devam ederken, Türk Eczacıları Birliği, içinde bulunduğumuz bu krizin müzakere ile çözüme kavuşturulması noktasında kamu ile tüm diyalog kanallarını açık tutacaktır. “