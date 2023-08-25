Eğer bu belirtilere sahipseniz dikkat: Kalp hastası olabilirsiniz!

Yayınlanma: 25.08.2023 - 07:00

Güncelleme: 25.08.2023 - 07:00

Bazen bir hastalığın kendini göstermesi zaman alır. Bu süre zarfında hastalık size bazı küçük belirtiler verir.

Her hastalık gibi kalp hastalığı da önceden tespit edilebilir ve zamanında müdahale edilebilir. Birçok hastalıkta olduğu gibi kalp ve damar hastalıklarında da vücut bazı sinyaller verir. Örneğin sol kolda uyuşma ve göğüste ağrı genellikle kalp krizi ile ilişkilendirilir. Ancak söz konusu kalp ve damar hastalıkları olduğunda karşımıza birçok farklı hastalık çıkıyor. Hepsi aynı belirtileri göstermiyor.

BELİRTİLER NELER?

Uyku Apnesi

Horlamanız nefes alıp vermenizdeki duraklamalarla kesintiye uğradığında, beyniniz yeterli oksijen alamıyor olabilir. Kan damarlarınıza ve kalbinize kan akışını sağlamak için daha fazla çalışması yönünde sinyaller gönderir. Bu da yüksek tansiyon, anormal kalp ritimleri, felç ve kalp yetmezliği riskinizi artırır.

Sarı-Turuncu Kabarık Döküntü

Aşırı yüksek trigliserit seviyeleri, el ve ayak parmaklarınızın eklem yerlerinde ve poponuzda cildinizin patlamasına neden olabilir. Kanınızdaki bu yağların çoğu atardamarlarınızın sertleşmesinde rol oynayabilir ve yüksek rakamlar genellikle sizi kalp hastalığı ve felç riski altına sokan diğer durumlarla da ilişkilidir.

Zayıf Kavrama Gücü

Elinizin gücü, kalbinizin gücü hakkında size bir şeyler söyleyebilir. Araştırmalar, bir şeyi iyi sıkma becerisinin daha düşük kalp hastalığı riski ile ilişkili olabileceğini göstermektedir.

Tırnak Altı Koyu Leke

Tırnağınızın altına sıkışmış küçük kan noktaları, kalbinizin iç yüzeyinde veya kapakçıklarda endokardit adı verilen bir enfeksiyona işaret edebilir.

Baş dönmesi

Baş dönmesi genellikle beyninize yeterince kan pompalamayan kalbinizle ilgili bir sorundan kaynaklanır. Baş dönmesi, aritmi adı verilen anormal bir ritmin belirtisi olabilir. Kasların zayıflaması anlamına gelen kalp yetmezliği de sizi dengesiz hale getirebilir.

Cinsel Sorunlar

Erektil disfonksiyonu olan erkeklerde yüksek tansiyona bağlı dolaşım sorunları veya kolesterol birikiminin neden olduğu dar arterler olabilir. Bu kan akışı sorunları bir kadının libidosunu ve seksten zevk alma yeteneğini de azaltabilir.

Cilt Renginde Değişiklik

Mavi veya gri el ve ayak parmakları, genellikle doğuştan gelen bir kalp kusuru veya kan damarlarının daralması veya tıkanması nedeniyle oksijen açısından zengin kan dolaşımının zayıf olmasından kaynaklanabilir. Endokarditiniz olduğunda, ellerinizin iç kısmında ve ayak tabanlarınızda derinin hemen altında kanlı lekeler olabilir.

Nefes Almada Zorluk

Nefes darlığı hissetmek kalp yetmezliği, anormal kalp ritmi veya kalp krizi belirtisi olabilir. Eskiden sizin için kolay olan şeyleri yaptıktan sonra nefes almakta zorlanıyorsanız veya yatarken nefes almakta zorlanıyorsanız kalp hastalığından şüphelenmelisiniz.

Alt Bacaklarda Şişlik

Alt bacaklarda şişme, kalp yetmezliği ve bacaklarınızdaki zayıf dolaşımdan da kaynaklanabilir. Şişmiş bacaklar, kanın alt uzuvlarınızdan kalbinize dönüşünü engelleyen bir pıhtıdan kaynaklanıyor olabilir.

Tükenmişlik

Kalp yetmezliği sizi yorgun ve bitkin bırakabilir çünkü kas artık vücudunuzun ihtiyaçlarını karşılayacak kadar iyi pompalamamaktadır. Öksürük ve şişlik gibi diğer belirtilere de dikkat edin çünkü yorgun ve halsiz hissetmek anemi, kanser ve hatta depresyon gibi birçok farklı durumun uyarı işareti olabilir.