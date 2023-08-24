Kalp rahatsızlığı için gittiği hastanede muayene olurken kalp krizi geçirip, öldü

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Yücel Demirbaş (66), kalp rahatsızlığı nedeniyle randevu aldığı hastanede muayene olurken kalp krizi geçirdi. Yoğun bakımda tedaviye alınan Demirbaş, kurtarılamadı.

DHA
Yayınlanma: 24.08.2023 - 15:20
Kalp rahatsızlığı için gittiği hastanede muayene olurken kalp krizi geçirip, öldü
Abone Ol google-news

İşçi emeklisi Yücel Demirbaş, 2 gün önce kalp rahatsızlığı nedeniyle randevu alıp Kocaeli Şehir Hastanesi’ne gitti.

Demirbaş, hastanede muayene olurken kalp krizi geçirdi. Yoğun bakımda tedaviye alınan Demirbaş, dün gece hayatını kaybetti.

3 çocuk babası Yücel Demirbaş, bugün Derince Merkez Camisi'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Derince Şehitlik Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Player Alanı
kalp krizi kocaeli

İlgili Haberler

Kalp hastalıklarından kansere bir mucize: Kestanenin sağlığa faydaları

Kalp hastalıklarından kansere bir mucize: Kestanenin sağlığa faydaları
Sendika yetkilisi memur zammı görüşmelerinde kalp krizi geçirdi, yoğun bakıma kaldırıldı

Sendika yetkilisi memur zammı görüşmelerinde kalp krizi geçirdi, yoğun bakıma kaldırıldı
İthal ilaçta kriz: Astım, şeker, kalp ilaçları yok...

İthal ilaçta kriz: Astım, şeker, kalp ilaçları yok...

En Çok Okunan Haberler