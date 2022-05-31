EGM'den metamfetamin uyarısı
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, metamfetaminin zararlarına yönelik uyarılarda bulundu.
Emniyet Genel Müdürlüğü'den yapılan yazılı açıklamada, metamfetaminin, merkezi sinir sistemi üzerinde uyarıcı etkisi olan sentetik bir madde olduğu belirtildi.
Metamfetaminin toz, kristal veya tablet formlarında bulunduğu aktarılan açıklamada, "Metamfetamin, aşırı kilo kaybı, yoğun kaşıntı ve cilt yaraları, beyin yapısı ve işlevinde değişiklikler, bilinç bulanıklığı, hafıza kaybı, uyku problemleri, paranoya, sanrı ve halüsinasyonlara yol açan, bağımlılık riski yüksek ve kişiyi ölüme götüren yıkıcı etkilere sahiptir" bilgisi verildi.
Türkiye'deki metamfetamin yakalamalarının genellikle kristal ve sıvı formda olduğu, son dönemlerde ise tablet formda yakalamalara rastlandığı ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:
"Yakalanan tablet içeriklerinde bir standart olmadığı, metamfetaminin yanı sıra farklı tür ve miktarlarda maddeler de içerdiği, tablet içeriklerinde ölümcül olabilecek yüksek dozda metamfetamin görüldüğü, yakalanan tabletlerin farklı renk, şekil, logo ve ağırlıklarda olduğu tespit edilmiştir. Bu yönleriyle söz konusu yakalamalarda ele geçirilen tabletlerin üretildiği kaynağın belirsiz olduğu, merdiven altı olarak tabir edilen sağlıksız koşullarda üretilerek ülkemize gönderildiği değerlendirilmektedir"
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