Son Dakika... EGM duyurdu: 44 ilde 314 kişiye yasa dışı bahis operasyonu

24 Mayıs 2022 Salı, 10:18

Emniyet Genel Müdürlüğü, yasa dışı bahis ile mücadele suçu kapsamında 44 ilde 314 kişiye yönelik operasyon başladığını duyurdu.

EGM'den yapılan açıklamaya göre, "Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde yasa dışı bahis ile mücadele suçu kapsamında 44 ilde 314 kişiye yönelik operasyon yapılmaktadır" denildi.