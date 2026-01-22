''Ek protokol yoluyla refah payı zammı ertelenemez bir zorunluluk''

DİŞHEK-SEN Kurucu Genel Başkanı Uzm. Dr. Dt. Banu Yıldırım yaptığı açıklamayla kamu hastanelerinde görev yapan diş hekimlerinin, sağlık sistemine önemli katkı ve ciddi gelir sağlamalarına rağmen, teşvik ek ödemeleri konusunda büyük bir adaletsizlikle karşı karşıya bırakıldığını söyledi.

7. toplu sözleşmede kendilerine hak tanınan 'hastane ortalamasından teşvik ek ödeme kazanımı'nın 8. toplu sözleşmede kaldırıldığını anımsatan Yıldırım, ''Devlet hastanelerinde çalışan diş hekimleri, girişimsel işlem puanları ve ve ek ödeme katsayılarının düşüklüğü nedeniyle, teşvik ek ödemelerinden hak ettikleri düzeyde yararlanamadıklarından 7.Toplu sözleşmeye konulan hastane ortalamasından ek ödeme alma hakkının, 8. Dönem Toplu Sözleşme tamamen kaldırılması mağduriyeti daha da derinleştirmiştir.

Bugün gelinen noktada, devlet hastanelerinde çalışan diş hekimlerinin emeği görmezden gelinmekte, performansları gelirlerine adil biçimde yansıtılmamaktadır. Oysa bu sorunun çözümü hem mümkündür hem de gecikmeden hayata geçirilmelidir'' dedi

EK PROTOKOL TALEBİ

8.Dönem Toplu Sözleşme’de ek protokol yoluyla; devlet hastanelerinde görev yapan diş hekimlerine ortalamadan teşvik ek ödeme alma hakkının yeniden tanınması, bu düzenlemenin Sağlık Bakanlığı tarafından kalıcı şekilde Teşvik Ek Ödeme Yönetmeliği’ne işlenmesi ve girişimsel işlem puanları ile hak ediş katsayılarının adil ve hakkaniyetli biçimde yeniden düzenlenmesinin artık zorunlu hale geldiğini belirten Yıldırım, ''Bu taleplerin hukuki dayanakları son derece açıktır. 4688 sayılı Kanun ek protokole engel içermemekte, Anayasa’nın 54. ve 128. maddeleri toplu sözleşme ve ek düzenlemeleri güvence altına almaktadır. Yargıtay kararları da tarafların mutabakatı halinde ek protokol yapılabileceğini açıkça ortaya koymaktadır. 2022 yılında kamu işçilerine uygulanan ek protokol ise bugün yaşanan ağır ekonomik koşullarda diş hekimleri için de ek protokolün mümkün ve gerekli olduğunu göstermektedir.

Ek protokol çağrısı yapma yetkisi bulunan sendikaların bugüne kadar bu sorumluluğu yerine getirmediğini kaydeden Yıldırım, ''Yetkili sendikaların sessizliği, diş hekimlerinin yaşadığı mağduriyeti daha da derinleştirmektedir. Bu nedenle Dişhek-Sen olarak, yetkili sendikaların görevlerini yerine getirmemesi karşısında hukuki ve demokratik haklarımızı kullanma kararı aldık. Ek protokol çağrısının başlatılması amacıyla CİMER’e sunulmak üzere resmi dilekçeler hazırladık, üyelerimizle birlikte toplu şekilde başvuru yapılarak ek protokol talebi doğrudan kamu otoritelerine iletilecektir.

Bu başvurularla; yetkili sendikaların sorumluluklarını yerine getirmemesinin kayıt altına alınması, ek protokol yapılmasının hukuken mümkün olduğunun resmi merciler nezdinde bir kez daha vurgulanması, kamu diş hekimlerinin yaşadığı ekonomik ve mesleki mağduriyetin görmezden gelinemeyeceğinin ortaya konulması hedeflenmektedir'' dedi.

''REFAH PAYI ERTELENEMEZ ZORUNLULUK''

Yıldırım, taleplerini, ''Bu mücadeleyi yalnızca devlet hastanelerinde çalışan diş hekimleri için değil; geliri yoksulluk sınırının altına düşen, hekim maaş hiyerarşisinde hak ettiği yeri kaybeden tüm kamu diş hekimleri adına yürütüyoruz. Ek protokol yoluyla refah payı zammı artık ertelenemez bir zorunluluktur.

Ek protokol çağrısını yapmayan yetkili sendikaların diş hekimi üyeleri ise üyeliklerini yeniden değerlendirmelidir. Çünkü bugün sessiz kalanlar, yarın yaşanan kayıpların sorumluluğunu da üstlenmiş olacaktır'' diyerek yineledi.