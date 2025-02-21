Eklemleri etkiliyor hareket kısıtlığına sebep oluyor: Erken tedavi hayat kurtarıyor!

Yayınlanma: 21.02.2025 - 12:59

Güncelleme: 21.02.2025 - 12:59

Ankilozan spondilit, omurga ve eklemleri etkileyerek zamanla hareket kısıtlılığına, postür bozukluklarına ve kronik ağrılara yol açabilen ilerleyici bir hastalıktır. Uzm. Dr. Kıvanç, ankilozan spondilit tedavisinde erken teşhis ve doğru tedavi protokollerinin hayati önem taşıdığını vurguladı. "Geliştirilen tedavi modeli sayesinde, hastaların ağrıları kontrol altına alınabilir ve omurga hareketliliği korunarak yaşam kaliteleri artırılabilir. Hastalar, bireysel ihtiyaçlarına uygun olarak robotik rehabilitasyon, manuel terapi, hidroterapi ve özel egzersiz programları ile desteklenerek, uzun vadeli sağlıklı bir yaşam sürmeleri için teşvik edilmektedir," dedi.

ANKİLOZAN SPONDİLİTTE HAREKETİN ÖNEMİ

Uzm. Dr. Kıvanç, tedavi sürecinde romatoloji uzmanlarının kontrolünde ilaç tedavisinin uygulandığını belirtirken, fizik tedavi ve rehabilitasyon ile eklem hareketliliğini koruma, postür bozukluklarını önleme ve ağrıyı azaltma üzerine yoğunlaştıklarını söyledi. "Hastalarımıza özel egzersiz programları, manuel terapi, robotik rehabilitasyon ve sıcak-soğuk uygulamalar gibi çeşitli tedavi yöntemleri sunarak, hareket kabiliyetlerini artırmayı hedefliyoruz" diyerek, hareketin sürekliliğinin kritik bir rol oynadığını vurguladı.

FİZİK TEDAVİ İLE DAHA AKTİF VE KONFORLU BİR YAŞAM

Ankilozan spondilitin yaşam boyu takip edilmesi gereken bir hastalık olduğunu belirten Uzm. Dr. Kıvanç, doğru tedavi yaklaşımlarıyla hastaların daha konforlu bir yaşam sürebileceğini ifade etti. "Ankilozan spondilit tedavisinde en büyük düşman hareketsizliktir. Fizik tedavi ve düzenli egzersiz, hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak ve ağrıyı azaltmak için en güçlü araçlardır. Kendinize zaman ayırın, fizik tedavi ile yaşam kalitenizi artırın," şeklinde konuştu.

Uzm. Dr. Kıvanç, ankilozan spondilit tedavisinde hareket etmeyi bırakmamanın önemini vurgulayarak, hastaların sağlıklı bir yaşam sürebilmesi için multidisipliner tedavi yöntemlerinin büyük fayda sağladığını belirtti.