Ekonomi hava kalitesini de vurdu: İlçeler alarm veriyor!

03 Ocak 2023 Salı, 13:34

Sosyal medyada birçok kullanıcı PM10 ve PM2.5 olarak adlandırılan kirleticilerin yoğunluğunu ölçen hava kalitesi ölçüm araçlarıyla paylaşımlarda bulunuyor. Özellikle son günlerde artan hava kirliliği sonrası ise birçok uzman maske uyarısında bulundu. İBB'ye bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Çevre Koruma Müdürlüğü Hava Kalitesi İzleme Merkezi'nden alınan veriler ise bu iddiaları doğruladı.

Merkez'deki verilere göre; İstanbul'da 38 istasyondan veri alınırken Esenyurt ilçesi için 'Sağlıksız' uyarısı bulunuyor. Yine Hava Kalitesi İzleme Merkezi'ne Esenyurt'ta; bisiklet sürmek, açık hava sporu yapmak, piknik yapmak uygun değil. Ayrıca yaşlılar ve bebekler gibi hasssas grupta yer alan kişilerin ise sağlık sorunu yaşayabileceğine dikkat çekiliyor.

RİSKLİ BÖLGELER DE BULUNUYOR

Esenyurt, PM10 ve PM2.5 olarak kabul bilinen kirleticilerin 150 puanı geçtiği ve 'sağlıksız' olarak adlandırılan sınırın üzerinde bulunuyor. 100 puanın üzerindeki Kağıthane, Sancaktepe ve Göztepe (E-5) hassas grupta yer alıyor.

HAVA KALİTESİ İZLEME MERKEZİ

İBB'ye bağlı Hava Kalitesi İzleme Merkezi 38 istasyondan 7/24 veri toplayarak bu verileri havakalitesi.ibb.gov.tr sayfasından paylaşıyor. Veriler ayrıca düzenli olarak güncelleniyor.

KİRLETİCİLER NEDİR?

Özellikle kış aylarında artan PM10 ve PM2.5 seviyesi kömür ve fuel-oil yakılan yerleşim bölgelerine kirliliğe neden olmaktadır. PM10 olarak bilinen ve çapı 10 mikrometre'den daha küçük toz zerrelerini ifade eden kirleticiler en zararlı ve tehlikeli olanlardır.

"1 YAŞIN ALTINDAKİ BEBEKLERDE ÖLÜM RİSKİNİ ARTIRIR"

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası'nda yer alan bilgilere göre; Solunum yolu ile alınan PM10 kirleticisine solunun sistemi direnç gösteremez, bu kirletici akciğerin derinliklerine kadar nüfuz eder. PM10 kirleticisi, solunum yolu ile akciğere kadar ulaşıp, kanın içindeki karbon dioksitin oksijene dönüşümünü yavaşlatır. Bu da nefes darlığına neden olur. Bu durumda oksijen kaybının giderilebilmesi için kalbin daha fazla çalışması gerektiğinden kalp üzerinde ciddi bir baskı oluşmaktadır. PM10 kirleticisi, bir yaşın altındaki bebeklerde solunuma ait ölüm risklerini artırır. Çocuklarda astım ve bronşite neden olur.

EKONOMİ SAĞLIĞI DOĞRUDAN ETKİLİYOR

2023 yılına girdiğimiz bu günlerde yeşil enerji çözümlerinin yerini ekomomik koşullar nedeniyle kömür gibi fosil yakıtlar aldı. Özellikle sosyo-ekonomik seviyesi görece daha düşük olan Esenyurt, Sancaktepe ve Kağıthane gibi semtlerde bu sorundan oldukça fazla etkileniyor. Ayrıca trafik yoğunluğunun fazla olduğu alanlarda da kirlilik oldukça yüksek ölçümlenirken bu bölgelerde yaşayan yurttaşlar da olumsuz etkileniyor.

NE YAPMALI?

Özellikle hava kalitesi düşen bölgelerde açık hava sporları yapılmamalı ve bu bölgelerde maske takılmalıdır.