Esenyurt'ta park tartışması: Otomobille çarpıp metrelerce sürükledi
Esenyurt'ta bir sürücü, aracını site önünde park etme diyen kişinin üzerine aracını sürdü. Metrelerce sürüklenen kişi güvenlik kameralarına yansıdı.
İstanbul Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde bir kişi, yaşadığı sitenin otoparkının önüne otomobilini park eden şahısla tartışmaya başladı.
Tartışma büyüyünce site sakini, durumu polis ekiplerine bildirdi. Bunu öğrenen şahıs, kendisini polise şikayet eden kişiye otomobiliyle çarparak site sakinini kaputun üstünde metrelerce sürükledi.
Olayı gören yurttaşlar aracın arkasından koştu. Kaputun üstündeki adam ise can havliyle kendini otomobilin üstünden attı.
Otomobil sürücüsü kayıplara karışırken, ihbar üzerine gelen ekipler olay yerinde inceleme yaptı.
O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
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