Anbean kaydedildi: Esenyurt'ta mağazadan telefonu böyle çaldı

03 Ocak 2023 Salı, 10:10

Pes dedirten hırsızlık, geçen perşembe günü saat 20.45 sıralarında Kıraç Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz tespit edilemeyen ve yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen bir kişi, telefon mağazasına gelerek müşteri gibi dolaşmaya başladı.

İki gencin beğendiği telefonu gözüne kestiren şüpheli, kapüşonu başına geçirip bir süre bekledi. İki genç kasaya gidip, iş yeri sahiplerinden bilgi alırken, şüpheli tezgahın başında çevreyi kontrol etti.

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Ardından, kilitli olmayan cam bölmedeki telefonu çekip alarak cebine koydu. Mağaza kapatılacağı sırada telefonun yerinde olmadığı fark edildi. İncelenen güvenlik kamera kayıtlarında hırsızlığın saniye saniye kameraya yansıdığını görüldü.

ŞÜPHELİ ARANIYOR

İşyeri sahipleri, görüntülerle polis gidip şikâyette bulundu. Polis, görüntülerden yola çıkarak şüpheliyi tespit etmeye çalışıyor.