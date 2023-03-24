İzmir'de yeni yapılacak üç aile sağlığı merkezinin giderlerini hayırseverler üstlendi

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 04:00

İzmir’de bu sene yeni hastane ve sağlık tesisi yapımlarına bütçe ayırmayan Sağlık Bakanlığı’nın açığını kapatmak iş insanları ve hayırsever yurttaşlara kaldı. Aliağa ve Tire gibi ilçelerde yapılacak aile sağlığı merkezleri (ASM) için İzmir Valiliği ile hayırseverler ve iş insanları arasında protokoller imzalandı. Üç yeni merkezin inşaat giderlerini yurttaşlar üstlenecek.

İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak, sağlık ocaklarının devlete ait tek tip binalarda hizmet verdiğini, hekimlerin ve personelin lojmanları olduğunu anımsatarak, “Aslında gece gündüz sağlık hizmeti verilirdi” dedi.

(Süleyman Kaynak)



ACİLE 130 MİLYON BAŞVURU

Prof. Dr. Kaynak, “Şimdi en ufak şeyde hastanelere gidip acil servislerde sıra bekleniyor. Acillere geçen yıl 130 milyon başvuru yapılmış. Sağlık hizmeti bir kamu hizmetidir ve bunu vermek devletin asli görevidir. O zaman biz yurttaş olarak neden vergi veriyoruz? Devlet hastaneyi, aile sağlığı merkezlerini yapın diye birtakım iş insanlarına, şirketlere talimat verecekse bizim vergilerimiz nereye gidiyor? Devlet ne işe yarıyor?” dedi.

“Hastane diyorsun, özel hastaneleri, okul diyorsun, özel okulları işaret ediyorlar” ifadelerini kullanan Kaynak, “Hastaneleri geçtik, artık devlet aile sağlığı merkezlerini bile hayırseverlere yaptıracak hale geldi. Aile hekimlerine gidin bağış toplayın diyorlar. Devlet adına kamu hizmeti, sağlık hizmeti veren bir insan niye bağış toplasın?” diye konuştu.