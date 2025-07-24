Ekran bağımlılığı çocuklarda özgüven eksikliği, depresyon ve kaygıya sebep oluyor: Ebeveynlerini örnek alıyorlar

Teknolojinin hızla geliştiği dijital çağda, çocuklar giderek daha erken yaşta ekranlarla tanışıyor. Özellikle sosyal medya platformlarına olan ilgi, çocuklarda bağımlılık düzeyinde kullanım alışkanlıklarını beraberinde getiriyor. Uzmanlar, bu durumun psikolojik ve fiziksel gelişimi olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarıyor.

Yapılan araştırmalara göre Türkiye’de 10- 14 yaş arası çocukların yüzde 65’i günde en az 3 saat ekran başında vakit geçiriyor.

Cumhuriyet’e sosyal medyanın çocuklar üzerindeki psikolojik etkileri hakkında açıklamalarda bulunan İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Pelinsu Bulut Özer, yapılan araştırmalara göre günde 3-4 saati aşan sosyal medya kullanımının çocuklarda özgüven eksikliği, depresyon, kaygı ve uyku düzensizliklerine sebep olduğunu belirterek “Sürekli gelen bildirimler, hızlı içerik akışı da çocukların dikkat süreleri üzerinde olumsuz etki yaratarak uzun süreli planları sürdürme, odağını koruyabilme gibi bilişsel becerilere ket vurabilmekte” ifadelerini kullandı.

‘FAYDALARI DA OLABİLİR’

Sosyal medyanın sık kullanımının aynı zamanda, beğeni toplama, görülme, kabul edilme gibi durumlar üzerinden beynin ödül sistemini fazlaca uyararak dopamin hormonu salgılanmasına yol açtığına dikkat çeken Özer, “Bu ödül sisteminin fazla aktivasyonu da daha fazla sosyal medya kullanımı arayışı ile sonuçlanmaktadır” dedi. Sosyal medyanın olumlu etkileri olabileceğine de değinen Özer, “Özellikle gençler için kendileriyle benzer ilgi alanları olan kişilerin olduğu topluluklara daha kolay ulaşma, sosyal bağlantıları kuvvetlendirme, bilgiye erişim ve öğrenimi kolaylaştırıcılığı açısından gençlere faydaları da bulunmakta” şeklinde konuştu.

Ebeveyn denetimli araçların kullanılmasını tavsiye eden Özer, “ Daha küçük yaşlarda ebeveynle ortak şekilde içerikleri takip etmek ve bu içerikleri birlikte değerlendirerek ebeveynin rehberlik sağlaması daha sağlıklı olacaktır” dedi.