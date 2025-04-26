Emekli veterinerlerin maaş mağduriyeti: 'Üvey evlat muamelesi gördük'

Yayınlanma: 26.04.2025 - 16:01

Güncelleme: 26.04.2025 - 16:01

Emekli Veteriner Hekimler Derneği, veteriner hekimlerin emekli maaşı konusunda yaşadığı mağduriyetleri dile getirmek amacıyla Çanakkale'den Ankara'ya yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş Dünya Veteriner Hekimler Günü'nde, Ankara'daki basın açıklamasıyla son buldu. SSK ve BAĞ-KUR emeklisi veteriner hekimlerin asgari ücretin altında emekli maaşı aldığını belirten Emekli Veteriner Hekimler Derneği Başkanı Uğur Görür, geçim sıkıntısı çektiklerini ifade etti.

'ÜVEY EVLAT MUAMELESİ GÖRDÜK'

Devlet Memurları Kanunu'nda veteriner hekimlerin sağlık sınıfı çalışanı olarak tanımlandığını anımsatan Görür, "2019 yılı ocak ayına kadar devletten emekli bir veteriner hekim ile yine devletten emekli olan bir beşeri hekim aynı maaşı almaktaydı. Ancak 2018 yılında 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'nda değişiklik yapılarak eklenen ek 84’üncü madde ile sağlık hizmetleri sınıfı emeklilerinin emekli maaşlarında iyileştirme düzenlemeleri yapılmış, bu düzenlemelerde sağlık sınıfı çalışan olmasına karşın emekli veteriner hekimler kapsam dışı bırakılarak bir üvey evlat muamelesi görmüştür. Emekli veteriner hekimler olarak bu durumu asla kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz" dedi.

Görür, emekli veteriner hekimlerin de sağlık hizmetleri sınıfı emeklilerine yapılan maaş iyileştirme düzenlemelerinden yararlandırılması talebini yineledi.

Veteriner hekimlere Tarım Orman-İş de destek verdi. Tarım Orman-İş Sendikası Genel Sekreteri Veteriner Hekim Onur Canik, Kemal Tahir'den alıntı yaparak “Kuvva bire kadar kırılmadıkça bu ülkede umut tükenmez. Son Kuvay-i Milliyeci kendimi görüyorsam eğer; Ben yaşıyorsam hala, Umut vardır” diyerek tepkisini dile getirdi.



