Epilepsi hastaları kışın uyku düzenine dikkat etmeli: Nöbeti tetikleyebilir!

Yayınlanma: 04.01.2024 - 13:28

Güncelleme: 04.01.2024 - 13:28

Nöroloji ve Uyku Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nergiz Hüseyinoğlu, epilepsi hastalarının uyku düzenlerine dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Uyku düzensizliğinin epilepsi nöbetini tetikleyebileceğini belirten Hüseyinoğlu, özellikle kış aylarında artan karanlık saatlerin uyku düzeninde bozukluklara yol açabileceğini ifade etti.

Uykusuzluk, fazla veya az uyku gibi durumların epilepsi hastalarında nöbetlere neden olabileceğini vurgulayan uzman, düzensiz uyku alışkanlıklarının hastalığın seyrini olumsuz etkileyebileceğini söyledi. Özellikle kış aylarında uzun süren karanlık saatlerin uyku bozukluklarına neden olabileceğine dikkat çeken Hüseyinoğlu, hastalara düzenli uyku alışkanlıklarını sürdürmeleri konusunda önerilerde bulundu.

Uyku düzensizliği ve epilepsi arasındaki ilişkiyi vurgulayan uzman, hastaların gece geç saatlere kadar uyuyup öğle saatlerine kadar uyumamalarını, hafta içi ve hafta sonu uyku düzenlerini birbirine yakın tutmalarını önerdi. Ayrıca, erişkinler için ortalama olarak 7-8 saat uyku süresinin yeterli olduğunu belirtti ve uyku düzenine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.