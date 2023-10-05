Yayınlanma: 05.10.2023 - 10:08

Güncelleme: 05.10.2023 - 10:08

Toplumda görülme sıklığı oldukça fazla olan epilepsi hastalığını belirtileri merak edildi. Peki, Epilepsi nedir, belirtileri nelerdir? Epilepsi öldürür mü? Epilepsinin tedavisi var mı?

EPİLEPSİ NEDİR?

Epilepsi, tekrarlayan nöbetlerin ortaya çıkmasıyla karakterize edilen bir nörolojik bozukluktur. Nöbetler, beynin normal elektriksel aktivitesinin anormal bir şekilde bozulduğu zamanlarda meydana gelir. Epilepsiye sahip bir kişinin nöbetleri, birkaç saniye ila birkaç dakika arasında sürebilir ve çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir.

EPİLEPSİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Grand Mal (Tüm Bedeni Etkileyen) Nöbetler: Bu tür nöbetlerde kişi bilincini kaybeder, kas spazmları yaşar ve sık sık bayılır.

Petit Mal (Absans) Nöbetler: Kişi birkaç saniyeliğine bilincini kaybeder, hareketsiz kalır ve çevresindekilerle iletişim kuramaz.

Jeneralize Nöbetler: Bu nöbetler, tüm vücudu etkileyebilir ve kas spazmları, bilinç kaybı ve düşme gibi belirtilerle karakterizedir.

Parsiyel (Fokal) Nöbetler: Bu tür nöbetlerde nöbet aktivitesi yalnızca belirli bir bölgede başlar ve ardından diğer bölgelere yayılabilir. Bu nöbetlerin belirtileri, kişiden kişiye değişebilir.

Ara Nöbet Dönemi: Nöbetler arasında bazı kişiler normale dönebilir, ancak bazıları hala dezavantajlı bir durumda olabilir.

EPİLEPSİ ÖLÜMCÜL MÜ?

Epilepsi, genellikle ölümcül bir durum değildir. Ancak bazı durumlarda nöbetler ciddi yaralanmalara veya tehlikeli durumlara yol açabilir. Örneğin, bir kişi bir nöbet sırasında trafik kazası geçirebilir veya başka bir tehlikeli duruma maruz kalabilir. Bu nedenle, nöbetlerin etkileri dikkatle izlenmelidir.

EPİLEPSİ TEDAVİSİ

İlaçlar: Epilepsi için özel olarak tasarlanmış antiepileptik ilaçlar, nöbetleri kontrol altına alabilir ve nöbetlerin sıklığını azaltabilir.

Ketogenik Diyet: Özellikle ilaç tedavisine yanıt vermeyen bazı hastalar için bir tedavi seçeneği olarak kullanılır.

Nörocerrahi: Nöbetlerin neden olduğu beyin lezyonlarının cerrahi olarak çıkarılması gerekebilir.

Vagus Sinir Stimülasyonu (VNS): Vagus sinirine yerleştirilen bir cihaz, nöbet sıklığını azaltmaya yardımcı olabilir.