Acı olay... Epilepsi krizi geçirip kayalıklardan düştü!
Ereğli'de besi hayvanlarını toplamak için meraya giden Yaşar Bektaş, epilepsi krizi geçirip ayağı takılınca 3 metre yüksekten kayalıklara düşerek hayatını kaybetti.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Yalnızçam köyünde akşam saatlerinde acı bir olay yaşandı.
Edinilen bilgiye göre; besi hayvanlarını toplamak için meraya giden Yaşar Bektaş (34), iddiaya göre epilepsi krizi geçirdi. Ayağı taşa takılan Bektaş, 3 metre yüksekten kayalıklara düştü.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI!
Kanlar içinde kalan Bektaş'ı görenler 112'yi arayarak yardım çağırdı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Bektaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerindeki incelemenin ardından Bektaş'ın cansız bedeni otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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